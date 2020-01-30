Число жертв коронавируса выросло до 170. ВОЗ созывает срочное заседание

По состоянию на утро четверга, 30 января, число погибших от нового типа коронавируса в Китае достигло 170 человек, количество зараженных увеличилось до 7 711 во всем мире (большинство в Китае). Об этом сообщает South China Morning Post.Большинство жертв 2019-nCoV, по информации местного комитета здравоохранения, - в провинции Хубэй, где находится очаг коронавируса. Там число погибших выросло до 162.Днем ранее официально сообщалось о 5 974 заболевших и 132 умерших.Подтвержденные случаи инфицирования зарегистрированы практически в каждой провинции Китая, в том числе в Тибете. По словам китайских медиков, количество предполагаемых случаев заболевания превысило девять тысяч.Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян назвал ситуацию с коронавирусом "сложной и серьезной" из-за быстрого роста числа зараженных в ряде регионов страны.Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повторно созывает экстренное заседание в связи со вспышкой коронавируса в Китае. "Чрезвычайный комитет по новому коронавирусу вновь созывается генеральным директором ВОЗ в четверг, 30 января", - говорится в распространенном в среду заявлении ВОЗ.Комитет должен определить, является ли новая вспышка "чрезвычайной ситуацией" в области здравоохранения, вызывающей международную озабоченность. Первая встреча чрезвычайного комитета организации состоялась на прошлой неделе. Тогда ВОЗ не признала, что новый коронавирус является угрозой мирового значения.По данным ВОЗ, случаи заболевания коронавирусом, помимо Китая, зафиксированы в 15 странах. Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предупредил, что "весь мир должен принять меры и быть готовым к любым случаям".В Японии и Германии подтвердили первые случаи заражения новым коронавирусом, не связанные с поездками в Китай.