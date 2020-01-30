"Вычленяют каких-то своих" - политолог высказался о Президентском кадровом резерве

Политолог Расул Жумалы усомнился в справедливости отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент Tengrinews.kz. По его словам, один из этапов - собеседование - мог быть несправедливым.



"Собеседование все-таки такое субъективное, там есть живое общение, там есть личностный обмен мнениями между ведущим собеседование и тем, кто принимает собеседование. Я знаю многих молодых ребят, которые пытались попасть в Президентский резерв, но не попали, достаточно квалифицированные, умудренные опытом ребята, за плечами у которых несколько высших образований", - заявил он.



Также Расул Жумалы отметил, что Президентскому молодежному кадровому резерву не хватает открытости. А по назначениям нужно прописать правила для тех, кто будет их выбирать.



"Из этого списка вычленяют каких-то своих, якобы или как бы соответствуя общему тренду на выдвижение участников президентского пула. Открытости не хватает. Ответов на простые, в общем-то, вопросы: почему именно он, за какие заслуги, чем он оказался лучше, чем другой. Ценз через полгода, через год, оценка его работы, насколько он оказался оправданным на своем месте. Вот такие цензы, мне кажется, надо вводить", - считает он.



По словам эксперта, некоторые нынешние резервисты могут не дождаться обещанных должностей. Подобное произошло с кадровым резервом корпуса "А" и корпуса "Б", которые сформировали почти десять лет назад.



"Они сдавали экзамены, проходили собеседование. Действительно, неплохой отбор был, неплохие ребята, с прицелом на то, что их будут назначать, привлекать, рекрутировать. Но потом это все мхом поросло. Никаких серьезных назначений от представителей корпуса "А" и "Б" не было. Эти ребята, которые в свое время с таким энтузиазмом приезжали, сдавали экзамены, думали о карьерном росте, причем приезжали из регионов за свой счет в конце концов, годами сидят и ждут ветра с моря", - заявил он.



Однако он отметил, что в этот раз вскоре после отбора в резерв уже начались первые назначения кандидатов.



"Там есть ребята, которые уже на государственной службе де-факто, уже вроде имеют неплохие позиции. Но они понимают, что Президентский резерв - это та самая привилегированная группа, которая дает им шанс быстро продвинуться и быстро вознестись по карьерной лестнице, поэтому они там участвовали", - говорит он.



Политолог сравнивает этот момент с тем, что происходило со стипендиатами "Болашака" в начале 2000-х годов.



"Тогда был некий стереотип государственных служащих либо негласное какое-то правило, что приоритет надо давать болашаковцам. Хотя неизвестно, насколько они правильно отучились, либо они просто просиживали штаны. Это привело к завышенным оценкам самих стипендиатов "Болашака", которые временами не соглашались даже на должности заместителей. Эти негативные проявления могут повториться с Президентским молодежным кадровым резервом", - думает Расул Жумалы.



Напомним, о том, что будет дальше с избранными участниками Президентского молодежного кадрового резерва, рассказали в Агентстве по делам государственной службы. Президентских резервистов в Казахстане ждет высокая должность, а также бесплатное обучение навыкам госуправления. Однако взамен им придется расстаться со своим бизнесом и текущим рабочим местом.



В 2019 году был проведен отбор в Президентский молодежный кадровый резерв среди казахстанцев не старше 35 лет. В итоге из свыше 10 тысяч участников в состав резерва вошли 300 человек. Некоторые из участников жаловались на несправедливость отбора, другие отмечали сложность задаваемых вопросов.