Грузия отказалась выдавать казахстанского "лидера ОПГ"

Грузия отказалась выдавать Казахстану учредителя букмекерской компании "StavkaBet.kz" Нурдаулета Сейсенбаева, которого актюбинские следователи назвали организатором и лидером ОПГ, объявив в международный розыск. Об этом пишет газета "Эврика".



В сентябре 2019 года сотрудники Интерпола задержали Сейсенбаева в Грузии. Казахстан запросил ускоренную экстрадицию. Однако грузинский суд решил, что для экстрадиции казахстанская сторона должна представить документы, доказывающие весомость подозрений следствия. После слушания дела Грузия отказалась выдавать Сейсенбаева.



"Грузинских судей удивили вроде бы привычные для нас факты. К примеру, чтобы получить необходимую бумагу, адвокат писал заявление следователю. Тот отказывался давать необходимую бумагу. После этого защитник обжаловал действия следователя в суде, где его требования признавали законными, и только тогда получал ответ. И так за время следствия происходило несколько десятков раз. Иногда на получение одного ответа уходило до месяца.



Кроме того, в требовании об экстрадиции, присланном в грузинский суд из Генеральной прокуратуры Казахстана, говорилось, что Сейсенбаеву грозит 19 лет лишения свободы. Такого срока по тем статьям, по которым его обвиняют, нет. Даже если сложить максимальные сроки этих двух статей", - говорится в статье.



"И еще: основываясь на информации, предоставленной следователями Актюбинского департамента экономических расследований, казахстанская Генпрокуратура убеждала грузинское правосудие в том, что все фигуранты дела, кроме Сейсенбаева, уже арестованы. На самом деле ни одного фигуранта за решеткой нет. Помимо всего прочего, адвокаты предоставили грузинским судьям ответ из Есильского суда, что сайт (через который работала "StavkaBet.kz"), из-за которого и развернулось масштабное следствие, на самом деле законен и никем не запрещался. Исходя из этого, а также памятуя о многочисленных фактах нарушения прав человека в Казахстане, суд отказался выдавать Сейсенбаева", - отмечает издание.



Таким образом, казахстанский "лидер ОПГ" отпущен под залог. Сейчас в Тбилиси рассматривают вопрос о предоставлении Сейсенбаеву политического убежища.