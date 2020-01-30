Минимальную зарплату планируют поднять в июле 2020 года

Министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов сообщил о планах по повышению минимальной заработной платы в июле 2020 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На обсуждении в Мажилисе депутат Ирина Смирнова заявила о том, что минимальная зарплата в Казахстане одна из самых низких на постсоветском пространстве.
"После нас только Кыргызстан. Как и когда будет кардинально решаться вопрос повышения минимальной зарплаты? Ведь даже предлагаемая схема работать с утра до ночи, ночью, в праздничные дни не дает возможность жить достойно. Кроме того, вызывает сомнения вероятность накопления достаточных пенсионных средств большинством граждан", - обратилась к правительству депутат.
Нурымбетов заявил, что низкие доходы населения - это причина проблем и в накопительной пенсионной системе, и в АСП.
"Правительство предложения Президенту в рамках вопросов накопительной системы внесло. Президент поддержал. Сегодня правительством дано поручение, Министерство нацэкономики и Минтруда просчитывают варианты поэтапного повышения минимальной зарплаты с учетом расходов бюджета, потому что это должно способствовать повышению в бюджетной сфере, потери бюджетной сферы, учитывая ИПН, и в ближайшее время, когда мы рассчитаем, в правительстве согласуем, мы проинформируем. Мы рассчитаем на введение повышения с июля 2020 года", - ответил министр.
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