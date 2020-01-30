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В Пекине запретили жениться и хоронить из-за смертельного вируса

Просмотров:405 Опубликовано: Сегодня, 13:15
В Пекине запретили жениться и хоронить из-за смертельного вируса
Фото: Thomas Peter / Reuters
В китайской столице Пекине временно запретили жениться и хоронить из-за смертельного коронавируса. Об этом сообщает China News.

Отмечается, что похороны запретили из-за того, что на каждой прощальной церемонии обычно собирается от нескольких десятков до ста человек, что не способствует борьбе с распространением вируса.

Влюбленные пары не смогут провести церемонию бракосочетания в востребованную дату 2 февраля, которая, как считают в Китае, выпадает «раз в тысячу лет». Дело в том, что дата 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой «я люблю тебя, люблю тебя».

Неделю назад правительство Пекина уже отказалось от проведения всех крупных мероприятий в честь Китайского нового года 25 января, отменив также традиционные храмовые ярмарки.

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, а общее число зараженных превысило 7,8 тысячи. От болезни полностью излечились 170 пациентов. На данный момент в Китае не осталось ни одного региона, куда не проник вирус. Кроме того, отдельные случаи заражения выявлены в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.


Источник: lenta.ru
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