В Пекине запретили жениться и хоронить из-за смертельного вируса

В китайской столице Пекине временно запретили жениться и хоронить из-за смертельного коронавируса. Об этом сообщает China News.
Отмечается, что похороны запретили из-за того, что на каждой прощальной церемонии обычно собирается от нескольких десятков до ста человек, что не способствует борьбе с распространением вируса.
Влюбленные пары не смогут провести церемонию бракосочетания в востребованную дату 2 февраля, которая, как считают в Китае, выпадает «раз в тысячу лет». Дело в том, что дата 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой «я люблю тебя, люблю тебя».
Неделю назад правительство Пекина уже отказалось от проведения всех крупных мероприятий в честь Китайского нового года 25 января, отменив также традиционные храмовые ярмарки.
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, а общее число зараженных превысило 7,8 тысячи. От болезни полностью излечились 170 пациентов. На данный момент в Китае не осталось ни одного региона, куда не проник вирус. Кроме того, отдельные случаи заражения выявлены в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.