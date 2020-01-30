54 человека госпитализированы с подозрением на китайский вирус в Казахстане

В Казахстане с подозрением на коронавирус госпитализированы 54 человека, передает Today.kz. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.



"Было госпитализировано 54 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них 16 не подтверждено, они выздоровели и выписаны. В особых условиях максимального санитарного наблюдения сегодня в стационарах и инфекционных больницах республики находятся 38 человек", - сказал он.



Он отметил, что с момента, когда в Китае был объявлен чрезвычайный режим, через казахстано-китайскую границу прошло 20 515 человек, 19 989 из которых казахстанцы.



"Все они проходят проверку, термометрию. При температуре они направляются в медучреждения. Остальные по месту жительства идут под наблюдение. Контакт с 78% установили уже. Мы их мониторим на отклонения по здоровью", - добавил министр.



Всем прибывшим из Поднебесной разосланы смс-сообщения с просьбой следить за своим здоровьем, и в случае повышения температуры обращаться по месту жительства. Кроме того, на базе Научного национального центра особо опасных инфекций в городе Алматы совместно с Национальным центром биотехнологии, согласно методике ВОЗ, налажена генетическая диагностика коронавируса, и в данный момент проводятся все исследования, заверил Биртанов.