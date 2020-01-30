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54 человека госпитализированы с подозрением на китайский вирус в Казахстане

Просмотров:620 Опубликовано: Сегодня, 16:45
54 человека госпитализированы с подозрением на китайский вирус в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане с подозрением на коронавирус госпитализированы 54 человека, передает Today.kz. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

"Было госпитализировано 54 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них 16 не подтверждено, они выздоровели и выписаны. В особых условиях максимального санитарного наблюдения сегодня в стационарах и инфекционных больницах республики находятся 38 человек", - сказал он.

Он отметил, что с момента, когда в Китае был объявлен чрезвычайный режим, через казахстано-китайскую границу прошло 20 515 человек, 19 989 из которых казахстанцы.

"Все они проходят проверку, термометрию. При температуре они направляются в медучреждения. Остальные по месту жительства идут под наблюдение. Контакт с 78% установили уже. Мы их мониторим на отклонения по здоровью", - добавил министр.

Всем прибывшим из Поднебесной разосланы смс-сообщения с просьбой следить за своим здоровьем, и в случае повышения температуры обращаться по месту жительства. Кроме того, на базе Научного национального центра особо опасных инфекций в городе Алматы совместно с Национальным центром биотехнологии, согласно методике ВОЗ, налажена генетическая диагностика коронавируса, и в данный момент проводятся все исследования, заверил Биртанов.


Источник: today.kz
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