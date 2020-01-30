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Стало известно о происходящем на борту севшего из-за угрозы взрыва самолета

Просмотров:449 Опубликовано: Сегодня, 17:39
Стало известно о происходящем на борту севшего из-за угрозы взрыва самолета
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Стало известно о происходящем на борту самолета российской авиакомпании S7, который экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово из-за угрожавшей взорвать себя пассажирки. Об этом пишет издание Baza.

Согласно предварительным данным, неизвестная женщина встала в проходе между рядами, взяла в руки сумку и заявила, что внутри — бомба. На данный момент никаких требований она не предъявила, однако продолжает стоять на месте и отказываться садиться в кресло.

В то же время по сведениям «Интерфакс», пассажирка, заявившая о имеющемся у нее взрывном устройстве, находится в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе авиагавани агентству подтвердили информацию о происходящем.

Также известно, что рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время они проводят необходимые мероприятия.

Установлена личность угрожавшей бомбой пассажирки, из-за которой самолет российской авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово. Об этом пишет Mash.

По данным Telegram-канала, ею оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева.

Как уточняет ТАСС, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину. Она доставлена в линейный отдел внутренних дел. Ее опрашивают сотрудники ФСБ и МВД.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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Абутасним (Посетители) Сегодня, 18:09
Культурно пьющая. Здесь на сайте есть её поддержка.
 
 

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