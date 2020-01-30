Стало известно о происходящем на борту севшего из-за угрозы взрыва самолета

Стало известно о происходящем на борту самолета российской авиакомпании S7, который экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово из-за угрожавшей взорвать себя пассажирки. Об этом пишет издание Baza.



Согласно предварительным данным, неизвестная женщина встала в проходе между рядами, взяла в руки сумку и заявила, что внутри — бомба. На данный момент никаких требований она не предъявила, однако продолжает стоять на месте и отказываться садиться в кресло.



В то же время по сведениям «Интерфакс», пассажирка, заявившая о имеющемся у нее взрывном устройстве, находится в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе авиагавани агентству подтвердили информацию о происходящем.



Также известно, что рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время они проводят необходимые мероприятия.



Установлена личность угрожавшей бомбой пассажирки, из-за которой самолет российской авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово. Об этом пишет Mash.



По данным Telegram-канала, ею оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева.



Как уточняет ТАСС, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать женщину. Она доставлена в линейный отдел внутренних дел. Ее опрашивают сотрудники ФСБ и МВД.