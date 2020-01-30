Это издевательство: вице-премьер обратился к казахстанским певцам

Сапарбаев на расширенном заседании коллегии министерства культуры и спорта Казахстана дал поручения руководству ведомства.
Среди вопросов, на которые необходимо обратить внимание, Бердибек Сапарбаев назвал уровень отечественных исполнителей.
"Некоторые певцы до сих пор выступают под фонограмму. Более того, некоторые певцы стали ставить запись домбры и кобыза (национальные инструменты) и петь под фонограмму. Это, я считаю, настоящее издевательство над слушателями", - выразил критику вице-премьер Казахстана.
Кроме этого, Бердибек Сапарбаев обратил внимание руководства Минкультуры на проблемы в области кино.
По его мнению, киноэкраны страны заполонили бессмысленные картины, тогда как Минкультуры должно следить за тем, чтобы подрастающее поколение казахстанцев получало правильное воспитание через образцы высокой культуры, в том числе и в кино.
Ранее Бердибек Сапарбаев заявил о том, что молодые казахстанцы стали реже посещать театры и библиотеки страны. В связи с этим вице-премьер дал поручение Минкультуры использовать административные ресурсы и совместно с акиматами "затягивать" молодых казахстанцев в театры и библиотеки.
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