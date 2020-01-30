Поезда не ходят, самолеты не летают: что делать с ж/д и авиабилетами в Китай

С 1 февраля сокращаются маршруты следования поездов из Алматы и Нур-Султана до Урумчи, с 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение с Китаем
НУР-СУЛТАН, 30 янв — Sputnik. Тринадцать человек имеют на руках билеты на поезда между Казахстаном и Китаем на даты, когда железнодорожное сообщение с Поднебесной будет приостановлено. Таким пассажирам рекомендуется обратиться в справочную АО "КТЖ".
Поездка в Китай отменяется
С 1 февраля 2020 года маршруты следования пассажирских поездов №13/14 Алматы – Урумчи и №53/54 Нур-Султан – Урумчи будут сокращены до станции Достык (последняя казахстанская станция, расположена в Алматинской области - Sputnik).
Движение пассажирского поезда №103/104 Урумчи – Алматы формирования китайских железных дорог будет приостановлено.
С 1 февраля будет приостановлено железнодорожное сообщение по маршрутам Достык – Алашанькоу, Алтынколь – Хоргос.
"Пассажирам, которые приобрели билеты, вернут деньги. Им необходимо обратиться в справочную компании "Казахстан Темир Жолы". По имеющимся данным, восемь человек купили железнодорожные билеты из Казахстана в Китай. Из Китая в Казахстан пять человек приобрели билеты у китайских перевозчиков", - рассказали Sputnik Казахстан в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Авиабилеты не сгорят
С 3 февраля приостанавливается регулярное воздушное сообщение с Китаем.
Регулярные рейсы выполнялись авиакомпаниями Air Astana, SCAT (Казахстан), China Southern Airlines и Air China (Китай) между казахстанскими городами Нур-Султан, Алматы и китайскими – Пекин, Урумчи, Сиань, Санья, Хайкоу.
Тем, у кого на руках билеты с 3 февраля на рейсы, надо оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения.
Возврат стоимости за авиабилеты будет без штрафных санкций.
Для вывоза оставшихся пассажиров собираются организовать дополнительные рейсы из городов Пекин и Урумчи, уточнили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
"Билеты не сгорают, всем пассажирам делают полный или частичный возврат стоимости авиабилетов", - прокомментировали Sputnik Казахстан в Air Astana.
Можно ли доехать до китайских городов на автобусе
С 27 января 2020 года приостановлено автобусное сообщение по направлениям Алматы – Нур-Жолы – Урумчи, Усть-Каменогорск – Майкапчагай – Урумчи, Жаркент – Хоргос – Кулджа, Аягоз – Бахты – Зимунай (всего 14 рейсов в день в обоих направлениях).
Вспышка коронавируса в Китае
Китайские власти зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в конце декабря 2019 года в городе Ухань.
Число зараженных в Китае увеличилось до 7 711 человек, 170 скончались.
В министерстве иностранных дел отмечали, что Казахстан не планирует закрывать границу с Китаем из-за коронавируса, Всемирная организация здравоохранения не давала такой рекомендации. Если Казахстан закроет границу с Китаем, будет невозможно также вывезти казахстанцев из КНР.
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