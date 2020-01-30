Глава Bek Air оттолкнул журналистов и сбежал на похоронах второго пилота в Алматы

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Реакция главы Bek Air на вопрос о выплате компенсации семье погибшего второго пилота М. Мулдакулова. Объясню, почему журналисты задали вопрос после поминального обеда. Мобильный телефон Нурлана Жумасултанова выключен вторую неделю. К офису не подпускает охрана. У прессы и общественности много вопросов к главе Bek Air. Выплатит ли авиакомпания компенсацию семье второго пилота и другим семьям погибших и пострадавших? Устранят ли нарушения в своем авиапарке, о которых заявила авиационная администрация, например, такие как крепление деталей на скотч или течь в двигателях? Казахстанцы имеют право знать! Трагедия затронула многих. При крушении самолета погибла и наша коллега Дана Круглова. В момент крушения самолета жизней лишились 12 человек. Пострадали десятки, им предстоит длительная реабилитация. И подобные вопросы - журналистская работа. Журналисты разных СМИ подошли к Нурлану Жумасултанову еще до начала похорон второго пилота рухнувшего самолета Bek Air. Тогда он сказал, что выступит на Ас (поминальный обед). Чтобы узнать ответы на вопросы, наша съемочная группа и еще несколько телеканалов дождались его после поминального обеда. Но он сбежал от журналистов. Толкнул меня (девушку!) и других журналистов! Вслед его жена стала проклинать всех присутствующих. Насколько адекватно поведение главы Bek Air? Журналисты не врывались к нему домой! Общественность имеет право знать ответы на свои вопросы
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