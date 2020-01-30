Глава Bek Air оттолкнул журналистов и сбежал на похоронах второго пилота в Алматы

Сегодня в южной столице простились со вторым пилотом трагического рейса авиакомпании Bek Air. На похоронах был замечен и глава авиакомпании, который отказался общаться с журналистами, передает NUR.KZ.Миржана Мулдакулова, так звали пилота компании, проводить в последний путь пришли десятки человек: друзья, коллеги, знакомые. Мужчина скончался 2 дня назад, 28 января, спустя неделю после выписки из больницы.Журналисты телеканала "Астана", также присутствовавшие на церемонии прощания с пилотом, хотели поговорить с главой авиакомпании, которого заметили среди скорбящих. В частности, репортеры хотели узнать о выплате компенсаций семьям погибших и пострадавших.Однако Нурлан Жумасултанов на диалог настроен не был и довольно резко повел себя с представителями прессы.Между тем, пока неизвестна точная причина смерти Мулдакулова. Как ранее заявлял замглавы МВД, пилот скончался не от полученных в авиакатастрофе травм.По данным телеканала, причиной смерти мужчины могла стать легочная тромбоэмболия, однако тогда встает вопрос - почему медики не заметили болезни и выписали пациента.Корреспонденты канала отмечают, что в больнице, где лечился Мулдакулов, давать комментарии отказались.Сказать наверняка, авиакатастрофа стала причиной смерти 54-летнего мужчины или смертельное заболевание, можно будет лишь через месяц: тогда будут готовы результаты экспертизы.