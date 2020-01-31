Число зараженных коронавирусом в Китае выросло на 1982 человека

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире. Об этом говорится в сообщении государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Днем ранее официально сообщалось о 7711 заболевших и 170 умерших. Только за последние сутки выявлено 1982 новых случая.



"По состоянию на полночь 30 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 9682 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1527 человек находятся в тяжелом состоянии, 213 умерли, 171 человек выписан из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.



Отдельно в Гонконге выявлено 12 подтвержденных случаев заражения, в Макао – 7, на Тайване – 9.



Кроме того, зарегистрировано еще 15238 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще 102 тысячи 427 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.



Также отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.



Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.