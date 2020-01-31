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Названы самые угоняемые авто в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:07
Названы самые угоняемые авто в Казахстане
Фото из открытых источников
Автомобили немецких брендов стали одними из самых угоняемых в Казахстане по итогам прошлого года. Среди них Audi, Mercedes и Volkswagen. Однако самой любимой маркой угонщиков признан автомобиль ВАЗ, сообщает корреспондент Тengrinews.kz. Об этом стало известно из ответа МВД на официальный запрос редакции.

В 2019 году наиболее часто совершались угоны автомашин марок ВАЗ, Mazda, Audi, Mercedes и Volkswagen. Чаще всего названные машины воровали в Алматы, Нур-Султане, Алматинской, Костанайской, Карагандинской и Акмолинской областях.

В МВД ранее сообщали, что автомобили марки ВАЗ чаще всего подвергаются угону из-за слабых технических параметров. В ведомстве пояснили, что подавляющее большинство хищений совершается в городах, где существуют факторы, облегчающие совершение преступлений. К ним можно отнести большое количество транспорта, не имеющего должной защищенности, широкий выбор потенциальных жертв и тому подобное.

Названы самые угоняемые авто в Казахстане


В Генеральной прокуратуре на запрос Тengrinews.kz редакции о количестве угонов по стране сообщили, что в Казахстане угонять авто стали меньше, хотя и ненамного.

"Наблюдается снижение регистрации уголовных правонарушений по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения на 2,1 процента. В 2018 году было зарегистрировано 2488 фактов, а в прошлом году - 2435. Сведениями об угоняемых марках и моделях автомобилей и их дальнейшей судьбе не располагаем", - ответили в Комитете правовой статистики и специальным учетам Генпрокуратуры.

Ранее алматинцы сообщили о многочисленных угонах Toyota Camry в городе. По их словам, за несколько месяцев в мегаполисе было угнано более 10 авто этой марки. Хозяева угнанных машин обратились в социальных сетях с предупреждением к другим автовладельцам.

По данным Департамента полиции Алматы, за прошлый год было зафиксировано 17 угонов Toyota Camry. Из них возвращено владельцам 11 машин. А в Алматинской области в 2019 году было зарегистрировано 14 фактов, владельцам возвращено восемь автомобилей.

В декабре один из похитителей Toyota Camry был задержан на трассе Алматы - Тараз. Другой угонщик японских автомобилей был пойман в Кокшетау.


Источник: Tengrinews.kz
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