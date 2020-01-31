Названы самые угоняемые авто в Казахстане

Автомобили немецких брендов стали одними из самых угоняемых в Казахстане по итогам прошлого года. Среди них Audi, Mercedes и Volkswagen. Однако самой любимой маркой угонщиков признан автомобиль ВАЗ, сообщает корреспондент Тengrinews.kz. Об этом стало известно из ответа МВД на официальный запрос редакции.В 2019 году наиболее часто совершались угоны автомашин марок ВАЗ, Mazda, Audi, Mercedes и Volkswagen. Чаще всего названные машины воровали в Алматы, Нур-Султане, Алматинской, Костанайской, Карагандинской и Акмолинской областях.В МВД ранее сообщали, что автомобили марки ВАЗ чаще всего подвергаются угону из-за слабых технических параметров. В ведомстве пояснили, что подавляющее большинство хищений совершается в городах, где существуют факторы, облегчающие совершение преступлений. К ним можно отнести большое количество транспорта, не имеющего должной защищенности, широкий выбор потенциальных жертв и тому подобное.В Генеральной прокуратуре на запрос Тengrinews.kz редакции о количестве угонов по стране сообщили, что в Казахстане угонять авто стали меньше, хотя и ненамного."Наблюдается снижение регистрации уголовных правонарушений по факту неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения на 2,1 процента. В 2018 году было зарегистрировано 2488 фактов, а в прошлом году - 2435. Сведениями об угоняемых марках и моделях автомобилей и их дальнейшей судьбе не располагаем", - ответили в Комитете правовой статистики и специальным учетам Генпрокуратуры.Ранее алматинцы сообщили о многочисленных угонах Toyota Camry в городе. По их словам, за несколько месяцев в мегаполисе было угнано более 10 авто этой марки. Хозяева угнанных машин обратились в социальных сетях с предупреждением к другим автовладельцам.По данным Департамента полиции Алматы, за прошлый год было зафиксировано 17 угонов Toyota Camry. Из них возвращено владельцам 11 машин. А в Алматинской области в 2019 году было зарегистрировано 14 фактов, владельцам возвращено восемь автомобилей.В декабре один из похитителей Toyota Camry был задержан на трассе Алматы - Тараз. Другой угонщик японских автомобилей был пойман в Кокшетау.