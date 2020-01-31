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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

До 10 миллионов тенге обещают казахстанцам за сообщения о коррупции

Просмотров:410 Опубликовано: Сегодня, 10:00
До 10 миллионов тенге обещают казахстанцам за сообщения о коррупции
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
По новой системе казахстанцы, сообщившие о коррупционных фактах, смогут получить поощрение в виде 10 процентов от суммы взятки. Об этом сообщил председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Шпекбаева, соответствующее постановление на днях было принято в правительстве.

"Теперь сумма вознаграждения будет дифференцированная, как в большинстве стран ОЭСР. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10 процентов от суммы взятки после обвинительного приговора", - пояснил он.

При этом он отметил, что максимальное вознаграждение по одному факту сообщения составит 10 миллионов 600 тысяч тенге.

"Мы рассчитываем, что нововведение придаст ощутимый импульс вовлечению граждан в реальную борьбу с коррупцией", - считает Алик Шпекбаев.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Космос (Посетители) Сегодня, 12:46
Осталось дело только за обвинительным приговором, а вот тут засада!)))
Вот начальник Хоргоса как красиво соскочил и еще в плюсе остался, красава!
Вопрос - куда деваться тому после этого, кто стукнул? )))))
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 12:19
В таком случае нужно расформировать Анти коррупционную службу полностью.
Значит они не справляются со своими обязанностями.
Куда не плюнь коррупция, а они деньги отмывают на стукачестве.
 
 

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