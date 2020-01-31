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Гонщик Артур Ардавичус объявлен в международный розыск

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:57
Гонщик Артур Ардавичус объявлен в международный розыск
Фото: inbusiness.kz
Казахстанский гонщик Артур Ардавичус объявлен в международный розыск по подозрению в хищении более 2 млрд тенге. Об этом сообщил в кулуарах коллегии Агентства РК по противодействию коррупции руководитель второго департамента ведомства Сергей Перов, передает Today.kz со ссылкой на Zakon.kz.

"Он объявлен в международный розыск, подозревается в хищении более двух миллиардов тенге при осуществлении учебно-тренировочных сборов, организации соревнований и закупки оборудования", – сообщил Перов.

По его словам, гонщик скрывается за рубежом. Более месяца следователи вели с ним разговоры.

"Были на связи, приглашали его приехать, однако он категорически отказался. При этом никаких пояснений в отношении совершенных деяний не дал, и все его заявления о том, что он готов к сотрудничеству, не являются действительностью", – сказал глава департамента.

Он добавил, что помимо Ардавичуса в деле есть и другие подозреваемые, которые также организовывали учебно-тренировочные сборы и соревнования.

"О них скажем дополнительно. Речь идет о частном учреждении "Мотоспорт", – заключил Перов.

Ранее стало известно о том, что Антикоррупционной службой проводится расследование хищения средств, выделенных в 2016-2017 годы на развитие автоспорта в Казахстане. Речь шла о сумме более 800 миллионов тенге.


Источник: today.kz
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