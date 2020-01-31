Младенец в холодильнике: кто ответит за смерть ребенка в Атырау

Досудебное расследование по факту гибели новорожденного в перинатальном центре Атырау еще не завершено
НУР-СУЛТАН, 31 янв – Sputnik. Основные фигуранты дела о гибели младенца в Атырауском перинатальном центре находятся под арестом. Расследование уголовного дела скоро завершится, сообщил заместитель руководителя первого департамента Агентства по противодействию коррупции Бауыржан Балгабеков.
"На сегодняшнее время основные фигуранты и должностные лица управления здравоохранения Атырауской области находятся под арестом. Под арестом более двух лиц. Проводится досудебное расследование. В ближайшее время расследование дела будет завершено, все экспертизы, заключения получены", - сказал Балгабеков в кулуарах коллегии агентства в пятницу.
Младенец в холодильнике
Четвертого октября 2019 года в Агентстве по противодействию коррупции Казахстана сообщили, что руководитель Атырауского областного перинатального центра подозревается в причастности к убийству новорожденного.
Младенец родился живым, но, по данным ведомства, из-за халатности врачей документы были оформлены как на мертворожденного.
По данным Антикоррупционной службы, медики оставили новорожденного в холодильной камере, где его позже обнаружили оперативники.
Об этом случае стало известно в ходе расследования другого дела, в котором также замешан руководитель перинатального центра.
Сообщалось, что по факту смерти новорожденного арестованы акушер-гинеколог, который принимал роды, и глава перинатального центра.
Врачи хотели массово уволиться
После общественного резонанса 31 сотрудник перинатального центра написали заявления об увольнении.
С коллективом перинатального центра встретился вице-премьер Бердибек Сапарбаев. Он призвал врачей не бросать работу и продолжать добросовестно исполнять профессиональные обязанности.
Также врачи перинатального центра Атырау написали обращение президенту Касым-Жомарту Токаеву. Они заявили, что в глазах общественности выглядят преступниками и не могут дальше работать в таких условиях.
Позже стало известно о том, что родильное отделение этого перинатального центра временно закрывают, а руководитель управления здравоохранения написала заявление об увольнении.
В обстоятельствах по делу о гибели новорожденного в роддоме Атырау разбиралась специальная комиссия Минздрава.
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