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Электронную цифровую подпись хотят признать на всем пространстве ЕАЭС

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 13:32
Электронную цифровую подпись хотят признать на всем пространстве ЕАЭС
© Photo : Правительство для граждан
Премьер России призвал коллег проработать вопрос по созданию интегрированной системы электронных цифровых подписей на всем пространстве ЕАЭС

АЛМАТЫ, 31 янв – Sputnik. Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что на территории Евразийского союза (ЕАЭС) будет создана совместная цифровая платформа. Для этого, по его словам, нужно вести речь о признании электронной цифровой подписи на всем пространстве Союза, предает Sputnik Казахстан.

В данный момент все страны ЕврАзЭС вместе работают над созданием единой информационной интегрированной системы.

"Достижение лидерских позиций в цифровизации требует от стран Евразийского экономического союза постановки более амбициозных задач по созданию лучших условий для жизни людей и ведения бизнеса. Таковой является формирование единой системы цифровой идентификации", - отметил премьер-министр России в ходе своего выступления на форуме Digital Almaty.

Для этого уже многое было сделано, говорит глава правительства РФ. Мишустин привел в пример унификацию системы трудоустройства, создание экосистемы цифровых транспортных коридоров, систему прослеживаемости и маркировки товаров, электронного информационного обмена по таможенным, налоговым и банковским вопросам.

Унифицированные, защищенные виртуальные проекции людей, компаний на всем пространстве ЕврАзЭС послужат отправной точкой для создания нашей совместной цифровой платформы, отметил Михаил Мишустин.

"Естественно, мы должны вести речь о признании электронной цифровой подписи на всем пространстве Союза. Эту тему надо серьезно обсудить и принять соответствующие решение", - заявил он.

Как будут защищать данные в Евразийском союзе

Еще одним направлением работы является защита данных, сказал Михаил Мишустин.

"Весь электронный документооборот необходимо вести в доверительной, универсальной межгосударственной среде, которая будет работать на общих стандартах. Об этих стандартах нам также необходимо договориться, иначе мы просто перестанем распознавать друг друга, что является угрозой для интеграции", - считает российский премьер.

Страны ЕАЭС должны продолжить работу над системой документальной физической прослеживаемости движения товаров и услуг, которая будет базироваться на общей цифровой платформе, добавил глава кабинета министров РФ.

"Для стимулирования цифрового развития надо провести инвентаризацию всех технологических ресурсов, возможностей, открыть совместный центр компетенций в области технологий. Ведь у нас в ЕврАзЭС до сих пор нет ни своего программного обеспечения, ни своих процессоров, ни своей собственной системы цифровой безопасности", - объяснил Мишустин.

Он отметил, что странам ЕАЭС необходимо формировать условия, которые позволили бы талантам создавать и развивать цифровые стартапы на территории Союза.

Напомним, это первая зарубежная поездка Михаила Мишустина в этой должности. В Казахстане он ранее не был.

Заседание Евразийского межправсовета в Алматы

В пятницу, 31 января, Алматы находится в центре внимания политиков и экономистов мира. В южном мегаполисе Казахстана собрались премьер-министры стран ЕАЭС, чтобы обсудить дальнейшее развитие Союза.

Гостями Алматы стали главы правительств и вице-премьеры ЕАЭС, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, а также премьер-министр Молдовы.

Заседание Евразийского межправсовета традиционно пройдет в узком и расширенном форматах. В нем примут участие премьеры Казахстана, России, Армении, Беларуси и Кыргызстана: Аскар Мамин, Михаил Мишустин, Никол Пашинян, Сергей Румас, Мухаммедкалый Абылгазиев.

Ожидается, что стороны обсудят 12 вопросов. Главное направление дискуссий - функционирование Евразийского экономического союза и совершенствование его нормативно-правовой базы.


Источник: sputniknews.kz
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