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Как коронавирус экономически может повлиять на Казахстан

Просмотров:141 Опубликовано: Сегодня, 14:36
Как коронавирус экономически может повлиять на Казахстан
Фото ©REUTERS
Какие экономические риски возможны для Казахстана и что может выиграть страна из-за эпидемии коронавируса в Китае, предположил экономист, старший партнер CSI Олжас Худайбергенов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Дальнейшее ухудшение ситуации с коронавирусом ухудшит экономическую ситуацию с Китаем. Это будет давить в сторону снижения цены на нефть. Естественно, для нас это плохо. Но в целом уровень медицины в мире достаточный, чтобы побеждать такие эпидемии, скорее всего, через месяц-два проблему локализуют и потом решат", - считает экономист.

Он уточнил, что рисков из-за эпидемии все же больше, чем возможностей.

"Если и возможен какой-то положительный краткосрочный эффект, лишь в части того, что временно импорт из Китая упадет. Естественно, это для Казахстана предполагает экономию на национальном уровне. Импорт Китая падает - у нас торговое сальдо улучшается. Но это кратковременный положительный эффект. В целом же мы рискуем больше потерять от снижения цены на нефть", - уточнил Худайбергенов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни, это коронавирус 2019-nCoV.

38 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус в Казахстане, однако, по последним данным, случаи заражения коронавирусом в Казахстане не выявлены.

Для предотвращения распространения вируса правительство Казахстана приняло решение с 3 февраля приостановить регулярное воздушное сообщение с Китаем. Для вывоза оставшихся пассажиров будут организованы дополнительные рейсы из городов Пекин и Урумчи.


Источник: Tengrinews.kz
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