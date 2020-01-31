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Госпитализировали уже 66 человек из числа прибывших в РК из Китая

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:17
Госпитализировали уже 66 человек из числа прибывших в РК из Китая
Фото: ИА «NewTimes.kz»
На 31 января в Казахстане в изолированные блоки госпитализировали 66 человек с температурой и жалобами ОРВИ, передает ИА «NewTimes.kz».

Как отметила ведущий инфекционист Казахстана и доктор медицинских наук Динагуль Баешева, речь идет только о тех, кто с 6 января прибыл из Китая.

«На 31 января госпитализировано в изолированных блоках – 66 человек с температурой и жалобами ОРВИ, в стационарах остается 41, выписано – 25 человек. У всех госпитализированных мы берем и отправляем пробы для дополнительного контроля в национальный научный центр особо опасных инфекций в Алматы», – отметила она в ходу брифинга в СЦК.

Динагуль Баешева предложила казахстанцам соблюдать пять важных принципов защиты от респираторных инфекций.

Это – воздержаться от посещения многолюдных мест, избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, регулярно мыть руки c мылом, носить маски в общественных местах, соблюдать культуру чихания, проваривать и прожаривать мясные продукты, а овощи и фрукты ошпаривать кипятком, на рынках не пробовать на вкус сухофрукты.

Накануне сообщалось, что в медучреждения госпитализировано 54 человека с подозрением на коронавирус.

У 16 из них диагноз не подтвержден. 38 человек в инфекционных больницах находятся в особых условиях максимального саннаблюдения.

Тогда же министр здравоохранения РК Елжан Биртанов опроверг информацию о заражении коноравирусом в некоторых регионах Казахстана.


Источник: newtimes.kz
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