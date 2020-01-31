Мужчина принял шубу на обочине за раненого леопарда

Житель Англии принял лежащую на обочине шубу за раненого леопарда. Об этом сообщает Metro.
В субботу, 25 января, 40-летний Бен Лилли (Ben Lilly) проезжал на автомобиле в районе моста Хебден на западе Англии и увидел нечто странное на дороге. Он подумал, что это раненый леопард. Англичанин проехал мимо, но решил вернуться и посмотреть на животное вблизи.
Лилли припарковался у тротуара и вышел из машины. Он признался, что его сердце бешено колотилось и он очень боялся, что хищник нападет на него. Однако когда англичанин подошел поближе, он понял, что на обочине лежит вовсе не леопард, а выброшенная кем-то шуба. Это насмешило его, и мужчина поделился этой историей на своей странице в Facebook.
«Люди в нашем районе всегда весело проводят ночь с пятницы на субботу, так что найти утром что-то подобное — вовсе не редкость», — иронично отметил Лилли.
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