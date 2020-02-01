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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

45 человек погибли за сутки от коронавируса в Китае

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 09:30
45 человек погибли за сутки от коронавируса в Китае
REUTERS©
Количество умерших от коронавируса в китайской провинции Хубэй, очаге эпидемии, увеличилось до 249 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В провинции Хубэй зафиксированы 7 153 случая заражения новым типом коронавируса, 166 человек уже выписаны из больниц, 249 умерли", - говорится в сообщении местных властей.

За прошедшие сутки в провинции были зарегистрированы 1 347 новых случаев заражения, 45 летальных исходов, 50 человек были выписаны из больниц.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Количество заболевших по всему миру превысило 11 тысяч.


Источник: Tengrinews.kz
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