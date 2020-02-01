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Великобритания официально вышла из Евросоюза

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 09:42
Великобритания официально вышла из Евросоюза
REUTERS©
Великобритания официально вышла из Евросоюза, в составе которого находилась 47 лет, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ровно в 23.00 31 января (05.00 по времени Нур-Султана 1 февраля), спустя три с половиной года после референдума, на котором 51,89 процента британцев проголосовали за Brexit, Соединенное Королевство покинуло ЕС.

До конца декабря 2020 года, пока не завершится переходный период, никаких реальных изменений не будет. В течение всего года ЕС и Великобритания будут вести переговоры о будущих взаимоотношениях. Премьер-министр Борис Джонсон заявлял о своем желании достичь "амбициозного" соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении тесного сотрудничества в ряде сфер, прежде всего в сфере безопасности и разведки.

В том случае, если переговоры между Великобританией и ЕС провалятся, страну ждет самый жесткий из всех возможных сценариев Brexit: введение тарифов ВТО, резкий рост цен, очереди грузовиков на границах, возможный дефицит лекарств и европейских продуктов. На данный момент, впрочем, и Великобритания, и ЕС демонстрируют готовность к переговорам и стремление добиться успеха.



Соединенному Королевству также в этом году предстоит проработать свою новую иммиграционную политику, а также начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС. Правительство ранее заявило, что рассчитывает на то, что в течение трех лет 80 процентов торгового оборота будет покрыто соглашениями о свободной торговле.


Источник: Tengrinews.kz
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