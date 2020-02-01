This is the moment the Union Flag was removed from the EU Council building in Brussels ahead of #Brexit.



Follow #BrexitDay live here: https://t.co/n2ud5XhnQ1 pic.twitter.com/1NkEZ3jeDX — Sky News (@SkyNews) January 31, 2020

Великобритания официально вышла из Евросоюза, в составе которого находилась 47 лет, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.Ровно в 23.00 31 января (05.00 по времени Нур-Султана 1 февраля), спустя три с половиной года после референдума, на котором 51,89 процента британцев проголосовали за Brexit, Соединенное Королевство покинуло ЕС.До конца декабря 2020 года, пока не завершится переходный период, никаких реальных изменений не будет. В течение всего года ЕС и Великобритания будут вести переговоры о будущих взаимоотношениях. Премьер-министр Борис Джонсон заявлял о своем желании достичь "амбициозного" соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении тесного сотрудничества в ряде сфер, прежде всего в сфере безопасности и разведки.В том случае, если переговоры между Великобританией и ЕС провалятся, страну ждет самый жесткий из всех возможных сценариев Brexit: введение тарифов ВТО, резкий рост цен, очереди грузовиков на границах, возможный дефицит лекарств и европейских продуктов. На данный момент, впрочем, и Великобритания, и ЕС демонстрируют готовность к переговорам и стремление добиться успеха.Соединенному Королевству также в этом году предстоит проработать свою новую иммиграционную политику, а также начать торговые переговоры со странами, не входящими в ЕС. Правительство ранее заявило, что рассчитывает на то, что в течение трех лет 80 процентов торгового оборота будет покрыто соглашениями о свободной торговле.