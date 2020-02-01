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Обменники Казахстана изменили режим работы

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 10:34
Обменники Казахстана изменили режим работы
Фото © Турар Казангапов
С 1 февраля пункты обмена валют начали работать по новым правилам, передает Tengrinews.kz.

По новым правилам с 1 февраля обменные пункты будут работать с 9:00 до 20:00. Как заявил директор Департамента денежного наличного обращения Нацбанка Жомарт Кажмуратов, изменение рабочего графика направлено на повышение уровня безопасности обменных пунктов и их клиентов. Данная мера, по его словам, также поможет исключить факты завышения курса продажи наличной иностранной валюты в вечернее и ночное время и необоснованного возникновения ажиотажа среди населения.

Для людей, въезжающих/выезжающих из Казахстана через аэропорты, ж/д вокзалы и автомобильные пункты пропуска через государственную границу, режим работы обменных пунктов не будет ограничиваться - обменные пункты будут работать круглосуточно, а в крупных торговых центрах первой категории - с 9:00 до 22:00.

Кроме того, теперь в обменниках будут записывать имена казахстанцев. По обменным операциям, проведенным через обменные пункты, на сумму, не превышающую эквивалент 500 тысяч тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются фамилия, имя и отчество (при наличии) и ИИН клиента (при наличии)".

Также минимальный размер уставного капитала обменника теперь должен составлять 100 миллионов тенге для каждого обменного пункта.


Источник: Tengrinews.kz
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