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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В России отменили тысячи советских законов

Просмотров:253 Опубликовано: Сегодня, 13:24
В России отменили тысячи советских законов
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.

В числе таких документов декрет о восьмичасовом рабочем дне, чеканке золотых червонцев и условиях труда домработниц.

О том, что власти планируют отменить советские законы, стало известно в сентябре. Соответствующее поручение подписал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках «регуляторной гильотины». Он отметил необходимость отмены тех актов, которые препятствуют развитию экономики.

Позже в правительстве пояснили, что отмена советского декрета о восьмичасовом рабочем дне не повлияет на его продолжительность у современных россиян, поскольку она установлена Трудовым кодексом.

В январе кабмин анонсировал отмену еще 3500 советских законов.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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  • chelovek
 kazakhstan362 (Посетители) Сегодня, 15:54
Он отметил необходимость отмены тех актов, которые препятствуют развитию экономики.


А также препятствую, моральной свободе граждан от террора полицейского государства, надо полагать..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • chelovek
 manwyk (Посетители) Сегодня, 15:21
Капитализм потихоньку,как удав, сжимает свои объятия.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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