В России отменили тысячи советских законов

В России с 1 февраля прекратили действовать свыше 3,7 тысячи правовых актов СССР и РСФСР, передает РИА Новости.



В числе таких документов декрет о восьмичасовом рабочем дне, чеканке золотых червонцев и условиях труда домработниц.



О том, что власти планируют отменить советские законы, стало известно в сентябре. Соответствующее поручение подписал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев в рамках «регуляторной гильотины». Он отметил необходимость отмены тех актов, которые препятствуют развитию экономики.



Позже в правительстве пояснили, что отмена советского декрета о восьмичасовом рабочем дне не повлияет на его продолжительность у современных россиян, поскольку она установлена Трудовым кодексом.



В январе кабмин анонсировал отмену еще 3500 советских законов.