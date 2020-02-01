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В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в туалет

Просмотров:408 Опубликовано: Сегодня, 16:23
В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в туалет
Фото: pixabay.com
В "кабинете" поставили столы и установили необходимое педагогам оборудование, передает Life.ru.

Учителя средней школы № 41 в городе Иланском Красноярского края вынуждены работать в бывшем туалете.

«Переселение» педагогического состава в дамскую комнату стало решением проблемы с нехваткой помещений.

Дело в том, что здание школы находится в аварийном состоянии, пригодных для эксплуатации помещений просто не хватает. Поэтому руководство вынуждено «импровизировать» — в туалете поставили столы и установили необходимое педагогам оборудование.

В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в туалет




Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 17:50
Тяжел в учении - легко в бою. (Суворов, правда о другом учении) uhmylka
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 17:13
Государство в лице местных чиновников,надо сказать.Надо было чесаться раньше.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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