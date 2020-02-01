В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в туалет

Это школа в Иланском. В бывшем туалете кабинет оборудован. Поскольку часть школы признана аварийной места в ней мало. Когда вас будут уверять, что государство заботится об учителях - не верьте. pic.twitter.com/aLIg8SKnGM — Vitalon (@barklay2000) February 1, 2020

В "кабинете" поставили столы и установили необходимое педагогам оборудование, передает Life.ru.Учителя средней школы № 41 в городе Иланском Красноярского края вынуждены работать в бывшем туалете.«Переселение» педагогического состава в дамскую комнату стало решением проблемы с нехваткой помещений.Дело в том, что здание школы находится в аварийном состоянии, пригодных для эксплуатации помещений просто не хватает. Поэтому руководство вынуждено «импровизировать» — в туалете поставили столы и установили необходимое педагогам оборудование.