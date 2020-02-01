В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в туалет

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Это школа в Иланском. В бывшем туалете кабинет оборудован. Поскольку часть школы признана аварийной места в ней мало. Когда вас будут уверять, что государство заботится об учителях - не верьте. pic.twitter.com/aLIg8SKnGM— Vitalon (@barklay2000) February 1, 2020
Комментарии ( 1 )
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