Коронавирус: все, что важно знать, и как не заболеть

Коронавирус 2019-nCoV, который окрестили «Уханьским», стал одной из главных международных проблем едва начавшегося 2020 года. Тяжелая атмосфера закрытых на карантин китайских городов и ежедневно обновляющиеся списки жертв, число которых 30 января превысило 170 человек, пугает и дает повод для спекуляций и паники. Пустынные улицы и вооруженные люди в костюмах бактериологической защиты создают постапокалиптическую атмосферу и заставляют задуматься: что, если пандемия «испанки» 1918−1919 годов повторится?



Что такое коронавирус?

Коронавирусы — не новое и не уникальное явление. Свое специфическое название эта группа РНК-содержащих вирусов получила из-за похожей на корону поверхности. Некоторые из них -виновники вполне безобидных респираторных заболеваний. Они вызывают типичные простудные симптомы, например, незначительное повышение температуры и слабость. Реже они провоцируют бронхит или пневмонию, не влекущие за собой тяжелых последствий. Абсолютное большинство случаев эффективно лечится.



Другие же, напротив, смертельно опасны. Семейство коронавирусов, недавно пополнившееся 2019-nCoV, включает возбудитель атипичной пневмонии, обозначаемой аббревиатурой SARS, и ближневосточного респираторного синдрома (MERS), впервые зафиксированного в Садовской Аравии в 2012 году. Пандемия SARS, бушевавшая преимущественно в Китае в 2002—2003 годах, привела к гибели 774 человек в 17 странах.



Из-за естественного межвидового барьера разные типы коронавирусов инфицируют разных живых существ. Для того, чтобы новый тип поразил человека, необходим очень тесный контакт и генетическая мутация. Есть мнение, что 2019-nCoV обосновался в человеческом организме благодаря чьим-то экзотическим кулинарным вкусам. Скорее всего, свое шествие по континентам коронавирус начал с мясного рынка в Ухани в китайской провинции Хубэй, где искушенные покупатели приобретали змей, морепродукты, птицу и даже летучих мышей. Недавно опубликованная в «Журнале медицинской вирусологии» статья прямо указывает, что 2019-nCoVимеет двух «родителей». Один из его предшественников поражает летучих мышей; точно идентифицировать второй пока не удалось. По всей видимости, между летучими мышами и людьми было еще одно звено — змеи. Именно из змеиного мяса мутировавший вирус попал в организм человека.



Как быстро распространяется коронавирус?

Последние данные подтверждают, что вирус может передаваться даже тогда, когда инфицированный человек еще не имеет выраженных симптомов заболевания, примерно в течение 10 дней с момента заражения. Это критически усложняет ситуацию, так как, например, коронавирус SARS сразу же провоцировал явные симптомы.



Ученые из Имперского колледжа Лондона и Университета Ланкастера разработали цифровую модель, иллюстрирующую, что человек-носитель вируса передает его в среднем 2,5 другим. И хотя эта метрика у 2019-nCoV выше, чем у SARS, он не способен соперничать с последним по летальности, которая оценивается всего в 2,2%, в то время как атипичная пневмония убила каждого десятого инфицированного. Однако это лишь предварительные данные, и в короткий срок вирус может мутировать. Здесь также стоит заметить, что сезонный грипп ежегодно убивает 400 тысяч человек, при этом, его летальность едва достигает десятой доли процента.



Каковы симптомы? Как выглядит лечение?

В худшем случае 2019-nCoVприводит к тяжелой пневмонии, которая в терминальной стадии сопровождается блокадой дыхания с высоким риском летального исхода. В лучшем -«Уханьский» вирус не причинит никакого вреда носителю. В большинстве случаев больных будут мучать высокая температура, кашель, одышка и слабость. Может пострадать желудочно-кишечный тракт.



Что же касается лечения, то, к сожалению, у медиков связаны руки. Внятных способов медикаментозной терапии пока не существует, так как антибиотики бессильны против вирусов, поэтому врачам приходится перебирать нетривиальные решения, проверяя, смогут ли существующие противовирусные средства проявить неожиданные качества и нейтрализовать новую угрозу. Так, китайские врачи в одном из госпиталей Уханипроводят клинический эксперимент, выборочно применяя препараты против вируса иммунодефицита человека лопинавир и ритонавир в терапии против 2019-nCoV. Эта связка бьет по протеазе — энзиму, который используют как ВИЧ, так и коронавирусы во время деления. Медики опираются на частично успешный опыт применения комбинации в 2003 году против коронавируса атипичной пневмонии. Ингибиторы протеазы также использовали во время вспышки MERSв 2012 году, однако, результаты были неудовлетворительными.



Другой подающий надежды экспериментальный препарат со схожим механизмом — ремдисивир. К слову, в 2019 году его применяли против вируса Эбола в Демократический республике Конго, но результаты оказались далеки от идеальных.



Таким образом, из-за отсутствия проверенных лекарств, немногочисленные способы побороть вирус выглядят примитивно. Это личная гигиена и контроль перемещения людей, включая полную изоляцию заболевших и карантины в кризисных районах.



Врачи советуют чаще и тщательнее мыть руки и не прикасаться лицу. Что же до эффективности медицинских масок, то единого мнения нет. Скептики говорят, что они никак не влияют на скорость распространения недуга, так как точный механизм его передачи от человека к человеку по-прежнему не выяснен. Маска лишь частично фильтрует воздух, заметная его часть без преград проникает внутрь. К тому же, если вирус осядет на ладонях, а человек затем притронется к лицу, чтобы снять или надеть защиту, он все равно заразится. Остается только массовая раздача противогазов и костюмов индивидуальной защиты, что неосуществимо и абсурдно.



Ученые работают над вакциной. Создать ее быстро не удастся

Над вакциной против нового коронавируса уже интенсивно работают несколько исследовательских групп. Среди них биотехнологическая компания Moderna, сотрудничающая с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США, компания Inovio, Университет Квинсленда (Австралия) и другие. В России проблемой занимается Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».



Австралийским ученым, работающим в Институтeинфекционных заболеваний и иммунологии в Мельбурне, уже удалось смоделировать коронавирус в пробирке, что позволит тестировать «молекулярное оружие» против него. В распоряжении ученых также есть многочисленные данные о возбудителях MERSи SARS, что должно существенно облегчить тесты и приблизить получение результата. Весьма полезными могут оказаться новейшие ДНК-вакцины (именуемые также вакцинами на основе нуклеиновых кислот).



Но ждать полностью готовый к применению препарат завтра или послезавтра не стоит. Генеральный директор швейцарской фармацевтической компании Novartis считает, что работа займет год. И хотя исследователи из Гонконга уже заявили, что синтезировали необходимую молекулу, лабораторные тесты на животных могут потребовать несколько месяцев, в то время как последующая пошаговая апробация на людях займет не меньше года.



Новая экспериментальная вакцина может провоцировать разрушительный иммунный ответ и без тщательных лабораторных и клинических тестов она будет скорее ядом, чем панацеей. Наконец, неясно, как и с какой скоростью коронавирус будет мутировать и эволюционировать. Если он будет стремительно адаптироваться и крепнуть, потребуется разработка объемной линейки препаратов.



Кроме того, есть сомнения касательно того, насколько быстро удастся произвести необходимое количество доз. Для этого, вероятнее всего, потребуется кооперация фармакологических гигантов, поскольку небольшой биотехнологической компании это едва ли под силу.



Итог

Вспышка «Уханьского» вируса пока бесконечно далека от катастрофической пандемии испанского гриппа 1918−1919 годов, когда истощенная Первой мировой войной Европа не смогла своевременно купировать распространение вируса, что привело к десяткам миллионов погибших по всему миру. Здесь нужно понимать, что «испанка» убивала даже молодых и физически сильных людей, в то время как 2019-nCoVсмертельно опасен преимущественно для людей старшего возраста.



Тем не менее, по данным на 30 января, число жертв коронавируса достигло 170 человек; только в Китае (исключая Гонконг) заболели 7700 человек. Напомним, что в 2002—2003 годах атипичной пневмонией заразились только 5327 человек.



На заседании 22−23 января Комитет по чрезвычайной ситуации Всемирной организации здравоохранения пришел к выводу, что положение пока далеко от экстремального. Однако уже 29 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус сообщил СМИ, что Комитет еще раз соберется и пристально рассмотрит масштаб угрозы. Может оказаться, что прежнее решение было поспешным, так как глубина кризиса оказалась недооценена.

