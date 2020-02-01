Кыргызская девушка сняла видео из опустевшего Уханя

Студентка из Кыргызстана Алтынай, которая учится в магистратуре одного из университетов в Ухане, рассказала Sputnik-Кыргызстан о ситуации в китайском городе, откуда распространился смертельный коронавирус.



По словам девушки, некогда многолюдные улицы 12-миллионного мегаполиса действительно опустели, открыты лишь продуктовые магазины.



"В Ухане люди намного спокойнее, чем те, кто находится в других городах и за пределами Китая. Люди не выходят из домов из-за Нового года и боятся заболеть. Нам выдают маски, антибактериальные средства и термометры. Если у кого-то есть симптомы, мы звоним по горячей линии, приезжают врачи и увозят человека на специальной машине. Больным советуют не ездить самим в больницу", - сказала кыргызстанка.



Алтынай отметила, что все районы города и некоторые помещения дезинфицируют каждый день. Студентка заявила, что сейчас главная проблема местной молодежи - скука.



Девушка рассказала, что жители города запустили флешмоб. Люди выкрикивают из окон квартир: "Держись Ухань!". И таким образом подбадривают друг друга.







Другая студентка из Кыргызстана Мадина Айтенова в эфире Almaty.tv рассказала, как сейчас живут в условиях эпидемии в городе Далянь на севере Китая.



"У нас относительно спокойно, переполоха и ажиотажа нет. Временно закрыты многие образовательные учреждения, торгово-развлекательные центры. На улицу выходить не запрещают, но предупреждают, чтобы надевали маски, соблюдали гигиену. В Даляне сейчас шестеро заболевших коронавирусом", - сообщила девушка.







По последним данным, жертвами нового типа коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Коронавирус проник уже в 18 стран. ВОЗ признала вспышку болезни чрезвычайной ситуацией международного значения.





