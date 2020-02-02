Поисковики назвали причину гибели группы Дятлова

Поисковики, нашедшие в 1959 году на Северном Урале членов погибшей туристической группы Игоря Дятлова, а также родственники туристов сделали заявление на встрече с журналистами в Екатеринбурге, сообщает Znak.com.



По их мнению, причиной смерти студентов стала техногенная катастрофа, возможно, аварийный полет ракеты, и они требуют от российских властей провести по этому поводу новое расследование.



"Я в числе первых был на месте аварии. Мы тогда самым тщательнейшим образом изучили все. Можно сказать, как следопыты работали и видели все в натуре, что и как там произошло. Дело в том, что группа Дятлова оставила там не просто отпечатки следов, а отпечатки своей жизнедеятельности. Благодаря этому нам сразу еще там удалось все расшифровать. Никакой тайны гибели группы Дятлова для нас нет", - сказал мастер спорта СССР по альпинизму Сергей Согрин.



"Первое. Мы все пришли к единому мнению о том, что это была техногенная катастрофа. Правда, этот термин в 1959 году еще не назывался. Но было понятно, что в воздухе их что-то напугало. Причем что-то земного происхождения. Неясно только, ракета это была или отработанная ступень. Ясно было, что это летательный аппарат, который настолько их напугал, что заставил покинуть палатку. Мы обсуждали версию о взрыве, ярком свечении или резком звуке, который не выдерживали уши", - отметил Согрин.



По его словам, вторая часть усилий поисковиков в 1959 году была направлена на то, чтобы понять, почему опытный турист Игорь Дятлов не вернулся с группой в палатку, а ушел с полуголыми людьми вниз по склону, где они и погибли.



"Причину удалось понять только косвенно. Скорее всего, при техногенной катастрофе произошел выброс ядовитого вещества - топлива или продуктов горения, что заставило их молниеносно покинуть палатку ночью, толком не одевшись и не обувшись. Ясно было одно: оставаться для них там было смертельно опасно. Все остальное, что с ними случилось, - лишь следствие этого", - рассказал Согрин.



В подтверждение своих слов ппоисковик напомнил, что о странном свечении в небе говорили участники еще двух туристических групп, находившихся на Северном Урале на маршрутах одновременно с дятловцами. Об этом же явлении вспоминали местные жители.



Ранее поисковики, работавшие на месте трагедии в конце зимы - начале весны 1959 года, также отмечали странное состояние снега на склоне вокруг палатки погибших. Он был покрыт коркой льда, на которой отчетливо виднелись следы от ног дятловцев. Высказывалось даже предположение, что это как раз последствие предполагаемого взрыва летательного аппарата. Под действием высоких температур снег на склоне подтаял, поэтому следы ног так отчетливо отпечатались на нем, а потом замерз, превратившись в лед.



Слова Согрина косвенно подтверждаются воспоминаниями родителей Дятлова, о которых рассказала журналистам родная сестра покойного туриста Татьяна Перминова.



"В одном из кабинетов, которые обивали наши родители в поисках правды, им сказали: "Успокойтесь и считайте, что они замерзли". Отцу, поинтересовавшись, коммунист он или нет, также сообщили, что прожили ребята (после выхода из палатки) не более двух часов", - сообщила женщина.



По словам адвоката Юрия Черноусова, просьба инициировать новое расследование уголовного дела по факту гибели тургруппы Дятлова будет направлена новому генпрокурору России Игорю Краснову.



Впрочем, как отмечает издание, предыдущие обращения общественников и родственников погибших туристов в Генпрокуратуру, СКР и в Администрацию президента с аналогичными требованиями никакого толку не имели.



Тургруппа Игоря Дятлова погибла в районе горы Холатчахль на севере Свердловской области в ночь на 2 февраля 1959 года. Обстоятельства трагедии до сих пор точным образом выяснить не удалось. Девятерых студентов без верхней одежды и обуви обнаружили замерзшими со множественными телесными повреждениями. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, молодые люди замерзли или скончались от полученных серьезных травм.



Следователями прорабатывались разные версии случившегося, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей манси и даже нападение снежного человека и встреча с инопланетянами. В 2019 году Генпрокуратура России объявила о возобновлении расследования обстоятельств гибели туристов.