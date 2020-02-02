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Айсултан Назарбаев: Система трещит по швам от звуков правды

Просмотров:1217 Опубликовано: Сегодня, 20:43
Айсултан Назарбаев: Система трещит по швам от звуков правды
Фото КазТАГ
Алматы. 2 февраля. КазТАГ - Айсултан Назарбаев: Система трещит по швам от звуков правды.

«Я с 2016 года нахожусь в постоянном прессинге со стороны семьи и, так называемых, около окружаемых людей! Я не жалуюсь на свою судьбу. (…) Вы все знаете, что я всегда говорю правду и сегодняшняя правда в нашей стране очень печальна. (…) Права человека ущемляются, система трещит по швам от звуков правды!» - написал Айсултан Назарбаев в ночь на воскресенье прервав многодневное молчание.

По его словам, «в течение следующих пяти лет экономика встанет».

«Невооруженным взглядом видно, что в течение следующих пяти лет экономика встанет, что бы там не говорили тети и дяди в телевизионном ящике с седыми волосами! Обыденный люд как получал гроши так и будет их получать, и от давления курса гроши превратятся в пустоту! Все те, кто ближе к семье, и их прихвостни, так и будут доить блага страны на государственных тендерах! (…) И я виноват в том, что происходит. Потому что я не воспользовался возможностью что-то поменять в свое время. Я предпочел жить тихо, в угоду своей эгоцентричности! И каждый гражданин виноват, который хоть раз протягивал купюру гаишнику, и этим самым стимулировал рост коррумпированности внутри страны. И те, кто были более бессовестными, вскарабкались наверх!» - говорится в сообщении.

Далее Айсултан Назарбаев рассуждает об уровне моральности в Казахстане.

«И у меня нет никаких амбиций ни на какие места. И я ни за что не хочу становиться частью государственного беспредела. А если бы и стал, то только для разрушения системы! Даже моему биологическому отцу не удалось сломать систему, хотя он очень хотел: в силу окружения, которое выросло в советском союзе, и в силу их ограниченности мышления и страха перемен! Сегодня много личностей, выросших на программе болашака, и людям есть с чем сравнивать (с западным миром)! Где каждая душа на счету и обеспечивается социально. А у нас не осталось никаких моральных принципов: сначала прибили зятя президента Назарбаева, а теперь хотят прибить родную кровь, которая слишком много знает.... Что тогда можно сказать, что будет с обычным, простым гражданином страны, если тот захочет сказать правду: Как на самом деле обстоят дела в стране!» - следует из сообщения.

Напомним, 22 января Айсултан Назарбаев прервал длительное молчание и опубликовал ряд постов на своей странице в Facebook. В интервью мультимедийному порталу SilkRoad он рассказал, что его пытались похитить, а также поделился сенсационной новостью: Дарига Назарбаева держит первого президента Казахстана на крючке, потому что Айсултан – его сын.

23 января бывший председатель комитета национальной безопасности Альнур Мусаев под видом экспертизы ДНК Айсултана Назарбаева опубликовал документ, из которого следовало, что ДНК Айсултана Назарбаева и его отца Рахата Алиева якобы совпали на 99,999784244%. Однако сам документ не был заверен какой-либо печатью и подписью. Казахстанцы в комментариях сразу же поставили под сомнение достоверность документа, называя Мусаева «адвокатом» Дариги Назарбаевой. Позже один из специалистов в области генетической экспертизы в интервью КазТАГу отметил, что Мусаев выложил не ДНК-тест, а непонятную бумагу, предоставив образцы настоящих документов, подтверждающих родство на основе генетической экспертизы. Незадолго до этого сам Айсултан Назарбаев в интервью казахстанским СМИ заявил, что приговоренный в Казахстане к 25 годам лишения свободы по обвинению в попытке захвата власти и скрывающийся за рубежом Мусаев является человеком Дариги Назарбаевой.


Источник: КазТАГ
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