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Коронавирус забрал жизни еще 57 человек

Просмотров:110 Опубликовано: Сегодня, 07:45
Коронавирус забрал жизни еще 57 человек
Фото: ©REUTERS
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 17 205 человек, 361 человек скончался. Обновленные данные сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Днем ранее официально сообщалось о 14 380 заболевших и 304 умерших.

"По состоянию на полночь 2 февраля государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 17 205 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 2296 человек находятся в тяжелом состоянии, 361 умер, 475 человек выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки выявлено 2829 новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 15 подтвержденных случаев заражения, в Макао – 8, на Тайване – 10.

Кроме того, зарегистрировано еще 21 558 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 152,7 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни, это коронавирус 2019-nCoV.


Источник: Tengrinews.kz
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