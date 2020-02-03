Коронавирус забрал жизни еще 57 человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 17 205 человек, 361 человек скончался. Обновленные данные сообщили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Днем ранее официально сообщалось о 14 380 заболевших и 304 умерших.



"По состоянию на полночь 2 февраля государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 17 205 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 2296 человек находятся в тяжелом состоянии, 361 умер, 475 человек выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.



За последние сутки выявлено 2829 новых случаев. Отдельно в Гонконге выявлено 15 подтвержденных случаев заражения, в Макао – 8, на Тайване – 10.



Кроме того, зарегистрировано еще 21 558 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще почти 152,7 тысячи человек, имевшие тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.



Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни, это коронавирус 2019-nCoV.