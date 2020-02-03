«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Февраля
+4...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 379.02 KZT
  • €1 = 417.98 KZT
  • 1 RUB = 5.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Коронавирус продолжает тянуть вниз цену на нефть

Просмотров:372 Опубликовано: Сегодня, 08:35
Коронавирус продолжает тянуть вниз цену на нефть
Фото: lsm.kz
Стоимость нефти марки Brent продолжает снижаться на фоне коронавируса, передает LS.

За последние дни она уже успела упасть до $55 за баррель.

В 8:50 по времени Нур-Султана цена слегка выровнялась и составила $56,14 за баррель.

Между тем, по данным госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, на 00:00 2 февраля по времени Пекина число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17,2 тыс., состояние 2,3 тыс. человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больницы, количество летальных исходов достигло 362. В общей сложности зафиксировано 21,5 тыс. предполагаемых случаев заболевания.

Тем временем, по данным зарубежных СМИ, крупнейшая нефтегазовая компания Saudi Aramco намерена инвестировать $5 млн в уставной капитал блокчейн-платформы Vakt, которая ориентирована на работу нефтяников. Средства пойдут на развитие, включая экспансию в страны Азии. Саудовская компания также намерена пользоваться услугами блокчейн-платформы.



Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 11:10
Цитата: Ingul
В связи с падением цен на нефть, ожидается резкое снижение цен на продукты питания.


bravo

и бензин подешевеет!
podmig
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 10:58
В связи с падением цен на нефть, ожидается резкое снижение цен на продукты питания. uhmylka
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика