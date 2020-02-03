Коронавирус продолжает тянуть вниз цену на нефть

Стоимость нефти марки Brent продолжает снижаться на фоне коронавируса, передает LS.



За последние дни она уже успела упасть до $55 за баррель.



В 8:50 по времени Нур-Султана цена слегка выровнялась и составила $56,14 за баррель.



Между тем, по данным госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, на 00:00 2 февраля по времени Пекина число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 17,2 тыс., состояние 2,3 тыс. человек оценивается как тяжелое, 475 пациентов выписаны из больницы, количество летальных исходов достигло 362. В общей сложности зафиксировано 21,5 тыс. предполагаемых случаев заболевания.



Тем временем, по данным зарубежных СМИ, крупнейшая нефтегазовая компания Saudi Aramco намерена инвестировать $5 млн в уставной капитал блокчейн-платформы Vakt, которая ориентирована на работу нефтяников. Средства пойдут на развитие, включая экспансию в страны Азии. Саудовская компания также намерена пользоваться услугами блокчейн-платформы.



