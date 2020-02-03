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Сколько штрафов выписали владельцам авто с иностранными номерами в Казахстане

Просмотров:582 Опубликовано: Сегодня, 09:46
Сколько штрафов выписали владельцам авто с иностранными номерами в Казахстане
Фото ©Турар Казангапов
В Казахстане за последние три месяца выписано около 20 тысяч штрафов для автомобилей с иностранными номерами. Об этом стало известно из официального ответа Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, передает Tengrinews.kz.

По данным ведомства, выявлять правонарушителей стало возможным после интеграции систем комитета Генпрокуратуры и Национального банка в лице Государственного кредитного бюро.

"За период с 21 октября 2019 года по 27 января 2020 года на владельцев автомобилей с иностранными номерами всего по стране вынесено 19 920 предписаний о необходимости уплаты штрафа. Указанные цифры свидетельствуют об эффективном использовании камер фотовидеофиксации при выявлении не только нарушений правил ПДД, но и общественного порядка. При этом информацию обрабатывает оператор -
сотрудник органов внутренних дел - с учетом сведений страхового полиса", - сообщили в комитете Генеральной прокуратуры.

В октябре прошлого года сообщалось, что водителям с иностранными номерами начнут присылать штрафы. Отмечалось, что предписание об уплате будут составлять на основании данных страхового полиса, в котором указаны все необходимые идентификационные сведения о личности и транспорте. К тому времени было зафиксировано свыше 60 тысяч нарушений ПДД с участием автомобилей с иностранными номерами. Отмечалось, что полицейские оформили штрафы на 817 миллионов тенге, однако не уплачено было 765 миллионов.

Напомним, на данный момент в страну ввезено более 170 тысяч единиц транспорта, зарегистрированного в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России. По итогам прошлого года такие машины в Казахстане нарушили ПДД более 90 тысяч раз. Сумма штрафов составила более 1,1 миллиарда тенге.

При этом в начале 2020 года отмечалось, что находящиеся в Казахстане больше года армянские, кыргызские и российские автомобили теперь окажутся вне закона. Как оказалось, полицейские нашли нормы, регламентирующие передвижение казахстанцев на машинах с иностранными номерами. Отмечалось, что в ближайшее время правоохранители начнут выдворять из страны машины с "чужими" номерами. В этой связи в МВД призвали казахстанцев зарегистрировать авто, стоящие на учете за пределами страны.

Сколько стоит зарегистрировать иностранное авто в Казахстане

Это вызвало недоумение у владельцев авто с иностранными номерами. В некоторых городах страны прошли собрания автолюбителей. Они требовали отменить данные ограничения и дать возможность либо зарегистрировать машину по низким ценам, либо разрешить свободно передвигаться по Казахстану.

Точку в этом вопросе поставил Президент Касым-Жомарт Токаев. Он поручил в разовом порядке временно зарегистрировать автомобили, которые ввезли в страну казахстанцы из ЕАЭС для личного пользования. Регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года.

Позже стало известно, что временно зарегистрированные такие авто получат специальные желтые госномера с числом 18. Для регистрации необходимо предоставить удостоверение личности, прежние государственные или транзитные номерные знаки, свидетельство о регистрации, документы, подтверждающие право собственности, а также квитанцию об оплате первичной регистрации, уплате пошлины за изготовление госномера и пошлины за изготовление техпаспорта.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 11:14
По итогам прошлого года такие машины в Казахстане нарушили ПДД более 90 тысяч раз. Сумма штрафов составила более 1,1 миллиарда тенге


а в этом году бюджет может недополучить эту сумму штрафов запретив эксплуатацию этих машин!

podmig
lol
 
 

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