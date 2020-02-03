Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов. Об этом рассказал один из пассажиров лайнера.По его словам, самолет должен был подняться в воздух в 12:45 (14:45 мск) и направиться в Шереметьево. Лайнер вырулил на полосу, однако затем вернулся.«Только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов», — приводит его слова РЕН ТВ.Собеседник отметил, что пассажиров оповестили о потасовке в кабине, и теперь они могли взлететь только после замены экипажа.Экипаж заменили, и самолет поднялся в воздух, однако из-за холода в салоне через час после начала полета командир судна принял решение возвращаться в Париж.В аэропорту пассажиров пересадили в другой лайнер, который в итоге долетел до Москвы.В октябре сообщалось, что пилот и стюардесса авиакомпании Republic Airways подрались на борту самолета, который ожидал вылета в аэропорту американского Денвера.