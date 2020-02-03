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Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:02
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Фото: REUTERS/Regis Duvignau
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов. Об этом рассказал один из пассажиров лайнера.

По его словам, самолет должен был подняться в воздух в 12:45 (14:45 мск) и направиться в Шереметьево. Лайнер вырулил на полосу, однако затем вернулся.

«Только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов», — приводит его слова РЕН ТВ.

Собеседник отметил, что пассажиров оповестили о потасовке в кабине, и теперь они могли взлететь только после замены экипажа.

Экипаж заменили, и самолет поднялся в воздух, однако из-за холода в салоне через час после начала полета командир судна принял решение возвращаться в Париж.

В аэропорту пассажиров пересадили в другой лайнер, который в итоге долетел до Москвы.

В октябре сообщалось, что пилот и стюардесса авиакомпании Republic Airways подрались на борту самолета, который ожидал вылета в аэропорту американского Денвера.



Источник: iz.ru
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