Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов. Об этом рассказал один из пассажиров лайнера.
По его словам, самолет должен был подняться в воздух в 12:45 (14:45 мск) и направиться в Шереметьево. Лайнер вырулил на полосу, однако затем вернулся.
«Только начали выезжать на встречную полосу, как услышали скандалы в кабине пилотов», — приводит его слова РЕН ТВ.
Собеседник отметил, что пассажиров оповестили о потасовке в кабине, и теперь они могли взлететь только после замены экипажа.
Экипаж заменили, и самолет поднялся в воздух, однако из-за холода в салоне через час после начала полета командир судна принял решение возвращаться в Париж.
В аэропорту пассажиров пересадили в другой лайнер, который в итоге долетел до Москвы.
В октябре сообщалось, что пилот и стюардесса авиакомпании Republic Airways подрались на борту самолета, который ожидал вылета в аэропорту американского Денвера.
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