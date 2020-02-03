Пособие по уходу за ребенком планируют увеличить в Казахстане

Министерство труда и соцзащиты населения поднимет вопрос об увеличении пособий по уходу за ребенком, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Мы в Министерстве труда хотим инициировать вопрос увеличения пособий по уходу за ребенком, которые сегодня у нас выплачиваются до одного года. Рассматриваем и просчитываем у себя пока варианты до полутора или трех лет. Это было бы логично", - сказал министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов на пресс-конференции правительства.
"По данным Минтруда, порядка 387 тысяч матерей получают пособие по уходу за ребенком. Большая часть из них получает из фонда социального страхования. Неработающие матери получают из бюджета от 15 до 24 тысяч тенге ежемесячно в течение года, из фонда социального страхования получают работающие матери в размере порядка 40 процентов от своей заработной платы. Поэтому мы эти вопросы просчитываем и хотели бы инициировать такой вопрос", - сказал министр.
Также, по его словам, в Казахстане пересмотрят пособия по инвалидности.
"Я считаю, что данная категория нуждается в особой поддержке. Мы бы хотели инициировать пособия по уходу за инвалидом. Сегодня родителям-опекунам по уходу за ребенком-инвалидом предусмотрено пособие, а также предусмотрено по уходу за инвалидом первой группы с детства, взрослым. Но в жизни есть и взрослые инвалиды первой группы, которые не являются инвалидами с детства, но они также требуют ухода. Наверное, правильно и логично будет ввести дополнительное пособие. Это все пока планы самого министерства. Предложения не вносились в правительство и на согласование с исполнительными органами".
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Оставьте свой комментарий первым.