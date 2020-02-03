Пособие по уходу за ребенком планируют увеличить в Казахстане

Министерство труда и соцзащиты населения поднимет вопрос об увеличении пособий по уходу за ребенком, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Мы в Министерстве труда хотим инициировать вопрос увеличения пособий по уходу за ребенком, которые сегодня у нас выплачиваются до одного года. Рассматриваем и просчитываем у себя пока варианты до полутора или трех лет. Это было бы логично", - сказал министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов на пресс-конференции правительства.



"По данным Минтруда, порядка 387 тысяч матерей получают пособие по уходу за ребенком. Большая часть из них получает из фонда социального страхования. Неработающие матери получают из бюджета от 15 до 24 тысяч тенге ежемесячно в течение года, из фонда социального страхования получают работающие матери в размере порядка 40 процентов от своей заработной платы. Поэтому мы эти вопросы просчитываем и хотели бы инициировать такой вопрос", - сказал министр.



Также, по его словам, в Казахстане пересмотрят пособия по инвалидности.



"Я считаю, что данная категория нуждается в особой поддержке. Мы бы хотели инициировать пособия по уходу за инвалидом. Сегодня родителям-опекунам по уходу за ребенком-инвалидом предусмотрено пособие, а также предусмотрено по уходу за инвалидом первой группы с детства, взрослым. Но в жизни есть и взрослые инвалиды первой группы, которые не являются инвалидами с детства, но они также требуют ухода. Наверное, правильно и логично будет ввести дополнительное пособие. Это все пока планы самого министерства. Предложения не вносились в правительство и на согласование с исполнительными органами".