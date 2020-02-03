Готовили теракт: В КНБ сообщили о задержании пятерых человек

Об очередном задержании террористической группы сообщили в Комитете национальной безопасности РК, передает Today.kz.



"В городах Караганда и Тараз по подозрению в терроризме задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту сроком на 2 месяца 5 последователей деструктивного религиозного течения. Все ранее судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. На указанных лиц возбуждены уголовные дела по фактам создания, руководства террористической группой и участия в её деятельности (статья 257 УК), а также пропаганды терроризма (статья 256 УК)", - рассказали в КНБ.



По версии следствия, группа была сформирована с целью совершения террористических актов на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей.



Расследование продолжается.