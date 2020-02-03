Черта бедности поднимется в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 3 фев – Sputnik. Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов рассказал о принимаемых мерах в части увеличения размера прожиточного минимума.
"Мы сейчас рассчитываем различные варианты. В Казахстане прожиточный минимум привязан к пяти социальным выплатам – это базовая пенсионная выплата, государственное социальное пособие по инвалидности, по случаю потери кормильца, пособие по уходу за детьми-инвалидами и адресная социальная помощь (АСП). И общая сумма выплат по этим пяти выплатам составляет в год 1,3 триллиона тенге. Но, тем не менее, мы должны к этому стремиться в будущем. По итогам 2020 года мы должны рассмотреть вопрос увеличения черты бедности с сегодняшних 70% от прожиточного минимума до 100% от прожиточного минимума", - рассказал министр на пресс-конференции в правительстве.
Он отметил, что работа по данному направлению уже привела к увеличению прожиточного минимума в 2018 году. При этом содержание продовольственной корзины в последний раз пересматривали в 2006 году.
"Тогда количества наименований продуктов было увеличено с 20 до 43. У нас есть исследование 2016-2017 годов, и есть четкие рекомендации увеличить наименование продуктов с 43 до 51 наименования", - добавил глава ведомства.
Кроме того, увеличится суточная норма энергетической ценности продуктов.
Все эти вопросы сейчас находятся на рассмотрении в министерстве труда и социальной защиты. О сроках их реализации пока не сообщается.
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