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Черта бедности поднимется в Казахстане

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 14:45
Черта бедности поднимется в Казахстане
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 3 фев – Sputnik. Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов рассказал о принимаемых мерах в части увеличения размера прожиточного минимума.

"Мы сейчас рассчитываем различные варианты. В Казахстане прожиточный минимум привязан к пяти социальным выплатам – это базовая пенсионная выплата, государственное социальное пособие по инвалидности, по случаю потери кормильца, пособие по уходу за детьми-инвалидами и адресная социальная помощь (АСП). И общая сумма выплат по этим пяти выплатам составляет в год 1,3 триллиона тенге. Но, тем не менее, мы должны к этому стремиться в будущем. По итогам 2020 года мы должны рассмотреть вопрос увеличения черты бедности с сегодняшних 70% от прожиточного минимума до 100% от прожиточного минимума", - рассказал министр на пресс-конференции в правительстве.

Он отметил, что работа по данному направлению уже привела к увеличению прожиточного минимума в 2018 году. При этом содержание продовольственной корзины в последний раз пересматривали в 2006 году.

"Тогда количества наименований продуктов было увеличено с 20 до 43. У нас есть исследование 2016-2017 годов, и есть четкие рекомендации увеличить наименование продуктов с 43 до 51 наименования", - добавил глава ведомства.

Кроме того, увеличится суточная норма энергетической ценности продуктов.

Все эти вопросы сейчас находятся на рассмотрении в министерстве труда и социальной защиты. О сроках их реализации пока не сообщается.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:37
ну вот и бедность победили в этой стране lol
 
 

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