Минтруда настаивает на 5-процентных пенсионных отчислениях

Министерство труда и соцзащиты населения настаивает на введении для работодателей дополнительных 5-процентных пенсионных отчислений, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В концепции модернизации пенсионной системы, которая была принята еще в 2014 году, такая мера (5-процентные отчисления. - Прим.) была предусмотрена. Суть в том, чтобы в пенсионной системе была солидарная ответственность государства, работника и работодателя. Сегодня государство выплачивает пенсии 2,2 миллиона человек, государство выплачивает гарантию по ЕНПФ. (...) В концепции было прописано, чтобы ответственность несли работодатели в форме 5 процентов накопительных пенсионных взносов.



(...) Вокруг этой темы есть разные мнения. Но как Министерство труда настаиваем на том, что дальше отсрочку делать нельзя, с 2023 года 5-процентные взносы надо вводить. Мы согласны вводить поэтапно. Этот вопрос будет предметом обсуждения в рабочей группе", - сказал министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в правительстве.



Он отметил, что в скором солидарная пенсия будет "сворачиваться".



"С 1998 года мы перешли на накопительную пенсионную систему. Сегодня солидарную пенсию, которую выплачивает государство, получают граждане, работавшие хотя бы полные шесть месяцев до января 1998 года. Таких людей с каждым годом все меньше. (...) Потихоньку солидарная составляющая будет сворачиваться.



Поэтому в 2043 году теоретически не будет новых людей, которым будет назначаться трудовая пенсия именно от государства, будет только базовая пенсия. Мы предложили с 2028 года внедрить в Казахстане минимальную гарантированную пенсию, она заменит сегодняшнюю базовую выплату", - сообщил министр.



В сентябре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев отложил введение 5-процентных пенсионных отчислений до 2023 года. "Затем вернемся к этому вопросу. За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны просчитать варианты и прийти к согласованному решению с учетом интересов как будущих пенсионеров, так и работодателей. Правительство должно наложить запрет на все выплаты, не предусмотренные Налоговым кодексом. Это, по сути, дополнительные налоги", - отметил тогда Токаев.



Ранее планировалось, что с 1 января 2020 года каждый работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов, дополнительные пять процентов от зарплаты работника.