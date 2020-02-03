Казахстан закрыл границы с Китаем

Ограничения на пунктах пропуска, авиа и ж/д сообщениях начнут действовать с 4 февраля.



Пересекать границу с Китаем смогут только грузы и чиновники официальных делегаций, передает Today.kz. Об этом в ходе прошедшего в Нур-Султане брифинга рассказал главный санитарный врач страны Жандрабек Бекшин.



"С завтрашнего дня прямое сообщение с КНР прекращается. Автобусы и поезда не ходят уже давно. Пересекать границу с Китаем будут только грузы и чиновники официальных делегаций, которых будут сканировать тепловизорами власти обоих государств. Согласно решению республиканского штаба, мы дополнительно устанавливаем тепловизионный контроль ручными и стационарными тепловизорами", - сообщил он.



Бекшин подчеркнул, что сплошной тепловизионный контроль всех прилетающих международных рейсов осуществляется с 2017 года.



"По поручению руководителя межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана при правительстве РК была дополнительно проинспектирована система санитарного контроля на восьми таможенных постах казахстанско-китайской границы", - добавил санврач.



Между тем, число зараженных новым коронавирусом превысило 17 тысяч. От китайской пневмонии уже погибли 362 человек. Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях Китая наблюдаются 152,7 пациентов.



Ранее на родину доставили из города Ухань 83 казахстанца, 80 из которых — студенты. Прибывшие размещены в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 км от города.



Вспышку коронавируса признали чрезвычайной ситуацией международного значения. Казахстанцев призвали воздержаться от путешествий. В республике усилен контроль на всех границах.