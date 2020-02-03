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Казахстан вошел в топ-10 стран мира с самыми низкими ценами на бензин

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:14
Казахстан вошел в топ-10 стран мира с самыми низкими ценами на бензин
Фото: ИА «NewTimes.kz»
На начало января 2020 года средняя цена бензина по всему миру составила 420,8 тенге за литр. В Казахстане стоимость литра бензина в среднем равна 174 тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на finreview.info.

По данному показателю Казахстан занял девятую позицию в мировом рейтинге, включающем 92 страны.

Стоит отметить, что среди стран СНГ дешевле бензин лишь в Туркменистане — 163,6 тенге за литр.

В целом разрыв по ценам в разных странах существенный, самый дешевый бензин — в Венесуэле (0,23 тенге за литр).

Далее в рейтинг входит Иран со стоимостью бензина 42,4 тенге за литр, затем Судан — 64,9 тенге за литр.

А самый дорогой бензин — в Гонконге — 876,7 тенге за литр. Также в топ-3 стран по дороговизне бензина входят Монако (724,4 тенге за литр) и Исландия (722,2 тенге за литр).

Казахстан вошел в топ-10 стран мира с самыми низкими ценами на бензин



По данному показателю Казахстан занял девятую позицию в мировом рейтинге, включающем 92 страны.

Стоит отметить, что среди стран СНГ дешевле бензин лишь в Туркменистане — 163,6 тенге за литр.

В целом разрыв по ценам в разных странах существенный, самый дешевый бензин — в Венесуэле (0,23 тенге за литр).

Далее в рейтинг входит Иран со стоимостью бензина 42,4 тенге за литр, затем Судан — 64,9 тенге за литр.

А самый дорогой бензин — в Гонконге — 876,7 тенге за литр. Также в топ-3 стран по дороговизне бензина входят Монако (724,4 тенге за литр) и Исландия (722,2 тенге за литр).

Различие цен в разных странах объясняется уровнем налогообложения и субсидирования сектора.

Как правило, налоги выше в экономически развитых странах, что, соответственно, обеспечивает высокую стоимость бензина. Значительно ниже налогообложение в развивающихся и странах с переходной экономикой, а также в государствах, производящих и экспортирующих нефть.

В 2019 году в государственный бюджет поступило 9,7 трлн тенге. При этом 30 крупнейшими налогоплательщиками выплачено 4,9 трлн тенге налогов, из которых 4,3 трлн тенге поступило от предприятий, занимающихся добычей нефти и попутного газа.

То есть 44% государственного бюджета сформировано за счет нефтегазового сектора.


Источник: NewTimes.kz
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