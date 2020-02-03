Казахстан вошел в топ-10 стран мира с самыми низкими ценами на бензин

На начало января 2020 года средняя цена бензина по всему миру составила 420,8 тенге за литр. В Казахстане стоимость литра бензина в среднем равна 174 тенге, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на finreview.info.По данному показателю Казахстан занял девятую позицию в мировом рейтинге, включающем 92 страны.Стоит отметить, что среди стран СНГ дешевле бензин лишь в Туркменистане — 163,6 тенге за литр.В целом разрыв по ценам в разных странах существенный, самый дешевый бензин — в Венесуэле (0,23 тенге за литр).Далее в рейтинг входит Иран со стоимостью бензина 42,4 тенге за литр, затем Судан — 64,9 тенге за литр.А самый дорогой бензин — в Гонконге — 876,7 тенге за литр. Также в топ-3 стран по дороговизне бензина входят Монако (724,4 тенге за литр) и Исландия (722,2 тенге за литр).По данному показателю Казахстан занял девятую позицию в мировом рейтинге, включающем 92 страны.Стоит отметить, что среди стран СНГ дешевле бензин лишь в Туркменистане — 163,6 тенге за литр.В целом разрыв по ценам в разных странах существенный, самый дешевый бензин — в Венесуэле (0,23 тенге за литр).Далее в рейтинг входит Иран со стоимостью бензина 42,4 тенге за литр, затем Судан — 64,9 тенге за литр.А самый дорогой бензин — в Гонконге — 876,7 тенге за литр. Также в топ-3 стран по дороговизне бензина входят Монако (724,4 тенге за литр) и Исландия (722,2 тенге за литр).Различие цен в разных странах объясняется уровнем налогообложения и субсидирования сектора.Как правило, налоги выше в экономически развитых странах, что, соответственно, обеспечивает высокую стоимость бензина. Значительно ниже налогообложение в развивающихся и странах с переходной экономикой, а также в государствах, производящих и экспортирующих нефть.В 2019 году в государственный бюджет поступило 9,7 трлн тенге. При этом 30 крупнейшими налогоплательщиками выплачено 4,9 трлн тенге налогов, из которых 4,3 трлн тенге поступило от предприятий, занимающихся добычей нефти и попутного газа.То есть 44% государственного бюджета сформировано за счет нефтегазового сектора.