До конца марта заключен под арест подозреваемый в коррупции генерал Копбаев

Подозреваемый вину признал и с участием защитника заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения.



В пресс-службе столичного суда прокомментировали арест генерала Минобороны Кайрата Копбаева, передает Today.kz.



"Санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста до 28 марта 2020 года включительно", - сообщили в суде.



Ранее сообщалось, что Агентством по противодействию коррупции по подозрению в совершении коррупционных преступлений изобличен начальник департамента кадров и военного образования Министерства обороны РК. Он подозревается в получении на системной основе взяток в значительных размерах от подчиненных за общее покровительство и продвижение по службе.