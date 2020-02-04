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Вор в законе Серик-голова. Что о нем известно

Просмотров:859 Опубликовано: Сегодня, 17:25
Вор в законе Серик-голова. Что о нем известно
Кадр из видео ktk.kz
3 февраля в казахстанских СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в Алматинской области задержан некий криминальный авторитет Серик Джаманаев по прозвищу Серик-голова. Теперь кличка вора в законе на слуху. Чем "прославился" Серик-голова и за что он получил это прозвище, узнавал корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно судебным документам, Серик Джаманаев родился 21 января 1965 года в Алматинской области в поселке Фабричный (ныне Каргалы). По данным телеканала КТК, Серик-голова первую судимость получил в 17 лет за кражу. Был многократно судим за разбои, хранение наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений. Криминальное прозвище Голова якобы получил после второй судимости за острый ум. Вором в законе стал в 1996 году. По данным телеканала, его поддержал российский криминальный авторитет - некто Михась. Джаманаев известен в определенных кругах также тем, что первым получил титул вора в законе в независимом Казахстане.

Сообщается, что Серик-голова организовывал поставки наркотиков и руководил ОПГ "Башка" на юге Казахстана ‒ в Таразе, Шымкенте и Алматы. Контролировал практически все транспортные перевозки в Казахстане. Был арестован во время спецоперации в 2002 году. Джаманаев тогда прибыл на переговоры с криминальными авторитетами в Алматинской области. Сотрудники спецподразделения по борьбе с организованной преступностью провели операцию по захвату. Голова имел при себе наркотики и боеприпасы, за хранение которых он был осужден на три года. В это же время в колониях начались бунты заключенных.



Сообщалось, что осужденные якобы резали себе животы в знак осуждения ареста Джаманаева. В 2009 году Голова проходил подозреваемым в похищении журналистки. Джаманаева задержали в горах Алматинской области, где он охотился на барсуков. Мужчина пытался оказать вооруженное сопротивление полиции, для его захвата прибыли бойцы "Арлана". При задержании у Джаманаева изъяли героин, но причастность к похищению журналистки доказать не смогли и вновь осудили за хранение наркотиков. Отбывать наказание отправили в тюрьму для особо опасных преступников в Аркалыке.

Согласно судебным документам, в марте 2012 года Серика-голову и его сообщников обвинили в массовых беспорядках. Выяснилось, что в период с 5 марта по 25 марта 2011 года Джаманаев, отбывая наказание в тюрьме Т-1 города Аркалыка, с помощью сотового телефона связался с неким Суюндыковым М., которому давал указания по ослаблению тюремного режима. Тогда он и его сообщники наносили себе увечья. Различными режущими предметами они вырезали на теле фразы: "В моей смерти винить администрацию" и ее различные вариации.

В ходе судебных разбирательств суд не выявил нарушений в действиях сотрудников исправительной колонии. Джаманаева осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его сообщнику Максату Суюндыкову назначали пять лет и шесть месяцев. Их действия суд признал особо опасным рецидивом. После отбывания наказания Серик-голова вышел на свободу.

3 февраля стало известно что Серик Джаманаев был вновь задержан.

"1 февраля Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел пресечена деятельность предполагаемой организованной преступной группы, возглавляемой так называемым вором в законе Сериком Джаманаевым (уголовное прозвище Серик-голова)", - говорится в официальном заявлении.

Вместе с ним были задержаны еще шестеро представителей криминальной среды. Они подозреваются в тяжких и особо тяжких преступлениях с применением насилия. Следственный суд города арестовал его на два месяца - с 1 февраля по 1 апреля.


Источник: Tengrinews.kz
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