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Казахстанцам рассылают вирус, который крадет данные банковских карт

Просмотров:424 Опубликовано: Сегодня, 19:31
Казахстанцам рассылают вирус, который крадет данные банковских карт
Иллюстративное фото: elements.envato.com
Специалисты Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT сообщили о массовой рассылке, содержащей вредоносное программное обеспечение Lokibot, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что в службу KZ-CERT увеличилось количество обращений как от юридических, так и от физических лиц, которые получили рассылку с подозрительным содержанием - SWIFT ADVICE.exe.

Эксперты провели анализ и выявили, что файл с "вредоносной активностью" содержит программное обеспечение, которое известно как троян LokiBot. Особенность вредоносной программы заключается в том, что он "обучен" краже информации из различных приложений. Проще говоря, помимо того, что он может украсть данные с вашего устройства, он собирает информацию со всех браузеров и прочих приложений. К примеру, сохраненные пароли в браузерах и приложениях, где содержится информация о банковских картах и счетах пользователей.

Выявить наличие вируса можно благодаря обновленным версиям антивирусных программ. А для обеспечения безопасности устройств эксперты KZ-CERT настоятельно рекомендуют использовать лицензионное программное обеспечение, а также не запускать подозрительные файлы.

В случае обнаружения подобного рода подозрительных рассылок, интернет-ресурсов казахстанцы могут сообщать специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправлять заявки по ссылкам:

http://www.kz-cert.kz/ru/form, https://t.me/kzcert либо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz.


Источник: Tengrinews.kz
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