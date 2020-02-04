Казахстанцам рассылают вирус, который крадет данные банковских карт

Специалисты Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT сообщили о массовой рассылке, содержащей вредоносное программное обеспечение Lokibot, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что в службу KZ-CERT увеличилось количество обращений как от юридических, так и от физических лиц, которые получили рассылку с подозрительным содержанием - SWIFT ADVICE.exe.



Эксперты провели анализ и выявили, что файл с "вредоносной активностью" содержит программное обеспечение, которое известно как троян LokiBot. Особенность вредоносной программы заключается в том, что он "обучен" краже информации из различных приложений. Проще говоря, помимо того, что он может украсть данные с вашего устройства, он собирает информацию со всех браузеров и прочих приложений. К примеру, сохраненные пароли в браузерах и приложениях, где содержится информация о банковских картах и счетах пользователей.



Выявить наличие вируса можно благодаря обновленным версиям антивирусных программ. А для обеспечения безопасности устройств эксперты KZ-CERT настоятельно рекомендуют использовать лицензионное программное обеспечение, а также не запускать подозрительные файлы.



В случае обнаружения подобного рода подозрительных рассылок, интернет-ресурсов казахстанцы могут сообщать специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправлять заявки по ссылкам:



http://www.kz-cert.kz/ru/form, https://t.me/kzcert либо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz.