"Всех в камеру!" Лукашенко развернул самолет с коррупционерами над Европой

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал задержание директоров сахарных заводов, передает корреспондент БЕЛТА.
24 января самолет "Белавиа" выполнял регулярный рейс из Минска в Мюнхен. В пути борт развернули и посадили в приграничном белорусском Гродно.
После этого, по словам пассажиров, в самолет зашли люди в форме, зачитали ряд фамилий и вывели из салона несколько человек. Происшествие командир воздушного судна объяснил "неполадками".
Во вторник, 4 февраля, Лукашенко заявил журналистам, что это он приказал развернуть самолет, на котором коррупционеры могли сбежать в Европу.
"Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому", - рассказал глава государства.
Ранее СМИ сообщили о задержании директоров всех четырех сахарных заводов Беларуси, а также руководителя Белорусской сахарной компании в Москве. По данным СМИ, общее количество задержанных по "сахарному делу" может превышать 10 человек.
Лукашенко обвинил задержанных в махинациях при продаже сахара и других аферах.
"В течение суток замели всех, это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал - посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски, собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег", - сообщил Лукашенко.
"У меня ни к кому нет личных претензий. Я защищаю интересы государства. И знаете, что еще просто бесит: когда ты там сражаешься за эту копейку по нефти, газу, металлам, еще по чему-то, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели, эти подонки внаглую средь бела дня воруют. Разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров", - резюмировал белорусский лидер.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.