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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Всех в камеру!" Лукашенко развернул самолет с коррупционерами над Европой

Просмотров:971 Опубликовано: Сегодня, 08:36
"Всех в камеру!" Лукашенко развернул самолет с коррупционерами над Европой
Александр Лукашенко. © Сергей Гунеев/РИА Новости
Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал задержание директоров сахарных заводов, передает корреспондент БЕЛТА.

24 января самолет "Белавиа" выполнял регулярный рейс из Минска в Мюнхен. В пути борт развернули и посадили в приграничном белорусском Гродно.

После этого, по словам пассажиров, в самолет зашли люди в форме, зачитали ряд фамилий и вывели из салона несколько человек. Происшествие командир воздушного судна объяснил "неполадками".

Во вторник, 4 февраля, Лукашенко заявил журналистам, что это он приказал развернуть самолет, на котором коррупционеры могли сбежать в Европу.

"Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому", - рассказал глава государства.

Ранее СМИ сообщили о задержании директоров всех четырех сахарных заводов Беларуси, а также руководителя Белорусской сахарной компании в Москве. По данным СМИ, общее количество задержанных по "сахарному делу" может превышать 10 человек.

Лукашенко обвинил задержанных в махинациях при продаже сахара и других аферах.

"В течение суток замели всех, это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал - посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски, собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег", - сообщил Лукашенко.

"У меня ни к кому нет личных претензий. Я защищаю интересы государства. И знаете, что еще просто бесит: когда ты там сражаешься за эту копейку по нефти, газу, металлам, еще по чему-то, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели, эти подонки внаглую средь бела дня воруют. Разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров", - резюмировал белорусский лидер.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • leo529
 master_kz (Посетители) Сегодня, 11:32
Скоро выборы. Ничего нового

Лукашенко обвинил задержанных в махинациях при продаже сахара и других аферах.

Как бы обвинять, задерживать и т.д могут только судьи и другие структуры. Надо там порядок наводить а не заниматься имитацией бурной деятельности.
 
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  • Pinochet
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 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 09:44
Цитата: Ermyndo
Отжим бизнеса по белорусски. Больной человек...

Придут и за тобой, шапка тебя палит)).
Штирлиц примерно также в папахе попал.
 
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  • Pinochet
  • Red1
  • Expert
 Ян (Посетители) Сегодня, 09:37
Очень жалко что у нас нет сахарных заводов.))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Neo_454
  • Pinochet
  • Red1
  • Expert
  • Toryn
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 09:31
Цитата: Ermyndo
Больной человек.

Может он и не всегда адекватный, но интересы государства и своего народа блюдет, не дает разворовывать государственные предприятия.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • GuF
  • Pinochet
  • Red1
  • smotritel
  • Expert
  • Toryn
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 09:26
Зачёт батьке! bravo
В Беларуси нет ни нефти ни газа, но они кормят и Россию и Казахстан.
 
-3
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  • уехавший
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Ermyndo (Посетители) Сегодня, 09:22
Царь батюшка. Отжим бизнеса по белорусски. Больной человек...

АХТУНГ!
 
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 GuF (Посетители) Сегодня, 09:11
Молодец, заслуживает уважения
 
 

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