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Крушение самолета под Алматы: родные сотрудников Bek Air обратились к Токаеву

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 08:56
Крушение самолета под Алматы: родные сотрудников Bek Air обратились к Токаеву
Фото из открытых источников
Сотрудники авиакомпании Bek Air уже больше месяца не получают зарплату. Десятки людей находятся в отпуске без содержания, а их семьи вынуждены, в буквальном смысле, выживать, передает Today.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Шахноз Сахова - супруга бортпроводника, который находился в самолете Фоккер-100. Он разбился под Алматы 27 декабря. После крушения мужчина вынес несколько человек из разрушенного лайнера. Однако теперь он, как и другие сотрудники авиакомпании, выживает на последние деньги. Зарплаты женщины не хватает, чтобы рассчитаться с ипотекой. Больше всего Шахноз опасается, что окажется на улице с детьми.

"Каждый месяц мы платим ипотеку больше 100 тысяч, и большая часть зарплаты мужа уходила на ипотеку. В данный момент мы не можем выплачивать ипотеку, потому что без содержания, зарплата не идет, и нас просто перекинули в проблемный отдел", - рассказывает она.

Аналогичная ситуация и в других семьях, говорит Шахноз. Уволиться сотрудники тоже не могут. Все дипломы и сертификаты находятся в офисе Bek Air. Кто-то от безысходности вынужден таксовать. При этом о конкретных сроках возврата на работу в компании не сообщают. Обещали лишь возместить все по завершении расследования.

"Больше всего я опасаюсь, что я останусь с 3 детьми на улице. Еще я опасаюсь, что это надолго затянется, поэтому я хотела обратиться к Президенту, чтобы все быстрее, чтобы сдвиг пошел, чтобы шустрее все работали, и чтобы быстрее все закончили. До 20 тянут, то 30 тянут, тянут и тянут. Сколько можно тянуть, я понятия не имею. Со стороны компании никакой помощи, никакого ответа мы абсолютно не получаем. Сидим, просто ждем", - недоумевает Шахноз.

В ожидании какой-либо помощи сейчас и пассажиры, которые получили увечья в крушении самолета. У многих серьезные травмы и последствия. Однако ни звонков, ни конкретной помощи от самой авиакомпании нет.

"В-общем, травмы я получил обеих ног, перелом колена одной ноги и второй обширный ушиб, порвались связки, порвались вены, образовались тромбы. Мое желание и намерение, чтобы их привлекли к ответственности. Никакая компенсация, никакие деньги не возместят то, что мы пережили", - рассказывает пострадавший Матвей.

Сейчас люди намерены взыскать средства за моральный и материальный вред. Бесплатную помощь им оказывают юристы.

"Сегодня наша палата юридических консультантов "Юстус" имеет порядка 20 кейсов по пострадавшим в авиакатастрофе Bek Air. Большинство из них, конечно же, находится в тяжелом состоянии. По многим сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза. Они находятся в тяжелом психологическом состоянии. Многим из них до сих пор требуется психологическая помощь. Некоторые из них уже, скорее всего, будут лицами с ограниченными возможностями", - говорит юрист Жанетта Бегахметова.

Пока компенсации пострадавшим пассажирам продолжает выплачивать страховая компания "Аманат". На сегодня расходы на лечение возмещены 10-м на сумму 830 тысяч тенге. 7 выплат родные погибших получили за погребение.

Ранее сообщалось, что в суд на компанию Bek Air подал комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции. К ним обратились порядка 20 потребителей, пассажиров, которые не смогли вернуть свои деньги. Сумма составляет 444 тысяч тенге".


Источник: today.kz
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