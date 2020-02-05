В России задолжавших зарплату предложили наказывать десятью годами тюрьмы

Правительственная комиссия поручила Следственному комитету и МВД ужесточить уголовное наказание для руководителей предприятий, задолжавших выплату жалований более чем за два месяца. Об этом рассказали источники «Известиям».
Задержка зарплаты будет приравниваться к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту работодателей будут наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас за частичную невыплату жалований, а также пенсий, стипендий и пособий на протяжении свыше трех месяцев руководителю организации или ее филиала грозит до года лишения свободы. Кроме тюремного заключения предусмотрены другие виды наказаний, например, штрафы, общественные работы и дисквалификация.
С января по июнь прошлого года по статье о невыплате зарплаты были осуждены 124 человека, а 330 работодателей смогли избежать уголовного наказания, погасив задолженность перед сотрудниками.
По мнению председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, усиление тюремного наказания приведет к активным выплатам для пострадавших подчиненных.
Однако с таким мнением не согласился вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. По его словам, предложенные санкции не являются соразмерными преступлению, как и практика штрафования, поскольку она направлена на увеличение госбюджета, а не на выплаты для работников.
Согласно официальной статистике, данные которой приводит издание, на 1 декабря 2019 года российские работодатели в общей сложности задолжали сотрудникам 2,9 миллиарда рублей. Такие показатели на 20 процентов выше, чем на 1 января прошлого года. Зарплату ждали 43 тысячи работников, что в среднем по 67 тысяч рублей на человека.
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