Казахстанцы не смогут проводить лотереи в Instagram без разрешения

Министр культуры и спорта Актоты Раимкулова заявила, что казахстанцам запретят проводить лотереи в соцсетях без специального договора, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В проекте закона о лотереях и лотерейной деятельности любые игры, которые проводятся без оператора лотереи, без договора по проведению лотереи с оператором лотереи, считаются незаконными и не считаются лотереей", - сказала министр, отвечая на вопрос, запретят ли казахстанцам проводить лотерии в Instagram.
Журналисты отметили, что блогеры в Instagram и других соцсетях нередко проводят конкурсы и розыгрышы, на что министр ответила: "Законом нельзя называть это лотереей. Реклама тех мероприятий, которые будут называться "лотереей", но не являются таковыми, будут преследоваться и наказываться. Розыгрыши не должны называться лотереями. Это совсем другое понятие".
Актоты Раимкулова объяснила, чем отличаются лотереи от розыгрышей.
"Есть признаки лотерейной деятельности. Основной признак, если есть оператор лотереи и есть участник лотереи, который вкладывает деньги. Эти деньги аккумулируются и разыгрываются по аппаратному комплексу. Средства, собранные от участников, кто-то выигрывает. Если этих признаков нет, то это не признается лотереей", - сказала министр культуры и спорта.
Напомним, в Мажилисе одобрили в первом чтении поправки по вопросам лотереи и лотерейной деятельности. В Казахстане намерены пресечь рекламу незаконной лотереи. "Использование слова "лотерея" не запрещается, если оно будет использоваться для рекламы лотерейной деятельности, это право только для оператора лотереи и распространителя, агента, на основе договора, который заключается между оператором лотереи и агентом", - ранее пояснила министр.
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