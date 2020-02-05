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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

3,5 млрд тенге направят на борьбу с коронавирусом в Казахстане

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 13:39
3,5 млрд тенге направят на борьбу с коронавирусом в Казахстане
Фото из открытых источников
Средства будут направлены на закуп дополнительных медикаментов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК — министр финансов Алихан Смаилов, передает ИА «NewTimes.kz».

«Из правительственного резерва на закуп дополнительных медикаментов, масок и другого оборудования, тепловизоров и для того, чтобы проводить работу по борьбе с распространением коронавируса, порядка 3,5 млрд тенге выделено, и контролировать будет министерство здравоохранения», — сказал Смаилов на заседании мажилиса.

Глава Минфина отметил, что принимаются все меры для того, чтобы вирус не получил распространения в Казахстане.

«Если наши меры будут успешными и, даст Бог, минует нас эта проблема, она никак не ударит по экономике. Если все-таки нам придется принимать более радикальные меры в части взаимоотношений между соседними странами, то определенное влияние оно может иметь. Но в настоящее время у нас нет планов по ограничению ввоза-вывоза товаров из Китая», — добавил Смаилов.

Стоит отметить, что число смертельных случаев коронавируса в Китае достигло 492.

Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания зарегистрированы в более чем 20 странах.

ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • arelav_74
 ABCD (Посетители) Сегодня, 17:03
Больше же не на что потратить бюджетные средства! У нас же все хорошо,проблем нет! Ещё Китаю гуманитарную помощь соберите!
 
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  • kazakhstan362
  • tolk
  • arelav_74
  • GuF
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:31
Как говорили в нашем полку - Кому война, кому мать родная! ;)
 
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  • tolk
  • Леська
  • arelav_74
 GuF (Посетители) Сегодня, 14:49
Воооо вот это я понимаю ,предлог для распила,хоть кто то зашарил lol
 
 

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