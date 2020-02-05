3,5 млрд тенге направят на борьбу с коронавирусом в Казахстане

Средства будут направлены на закуп дополнительных медикаментов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК — министр финансов Алихан Смаилов, передает ИА «NewTimes.kz».



«Из правительственного резерва на закуп дополнительных медикаментов, масок и другого оборудования, тепловизоров и для того, чтобы проводить работу по борьбе с распространением коронавируса, порядка 3,5 млрд тенге выделено, и контролировать будет министерство здравоохранения», — сказал Смаилов на заседании мажилиса.



Глава Минфина отметил, что принимаются все меры для того, чтобы вирус не получил распространения в Казахстане.



«Если наши меры будут успешными и, даст Бог, минует нас эта проблема, она никак не ударит по экономике. Если все-таки нам придется принимать более радикальные меры в части взаимоотношений между соседними странами, то определенное влияние оно может иметь. Но в настоящее время у нас нет планов по ограничению ввоза-вывоза товаров из Китая», — добавил Смаилов.



Стоит отметить, что число смертельных случаев коронавируса в Китае достигло 492.



Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания зарегистрированы в более чем 20 странах.



ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.