3,5 млрд тенге направят на борьбу с коронавирусом в Казахстане

Средства будут направлены на закуп дополнительных медикаментов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК — министр финансов Алихан Смаилов, передает ИА «NewTimes.kz».
«Из правительственного резерва на закуп дополнительных медикаментов, масок и другого оборудования, тепловизоров и для того, чтобы проводить работу по борьбе с распространением коронавируса, порядка 3,5 млрд тенге выделено, и контролировать будет министерство здравоохранения», — сказал Смаилов на заседании мажилиса.
Глава Минфина отметил, что принимаются все меры для того, чтобы вирус не получил распространения в Казахстане.
«Если наши меры будут успешными и, даст Бог, минует нас эта проблема, она никак не ударит по экономике. Если все-таки нам придется принимать более радикальные меры в части взаимоотношений между соседними странами, то определенное влияние оно может иметь. Но в настоящее время у нас нет планов по ограничению ввоза-вывоза товаров из Китая», — добавил Смаилов.
Стоит отметить, что число смертельных случаев коронавируса в Китае достигло 492.
Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания зарегистрированы в более чем 20 странах.
ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты не исключают, что вспышка вируса перерастет в масштабную пандемию.
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