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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

78 авто из Армении привез житель Алматинской области

Просмотров:995 Опубликовано: Сегодня, 14:33
78 авто из Армении привез житель Алматинской области
Фото ©Турар Казангапов
Житель Алматинской области ввез в страну 78 авто из Армении, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

МВД проанализировало данные о транспортных средствах, ввезенных гражданами Казахстана из стран ЕАЭС. Так, 475 казахстанцев ввезли 4152 автомашины – от пяти и более единиц транспорта каждый.

"Лидером" по ввозу транспортных средств оказался житель Алматинской области, который ввез из Армении 78 единиц зарегистрированного на себя автотранспорта. По 43 и 40 автомашин ввезли два жителя Атырауской области. Большинство из ввозивших более пяти единиц авто в Казахстан представлено жителями Атырауской (2300 единиц), Мангистауской (468 единиц), Актюбинской (391 единица), Алматинской (170 единиц) и Туркестанской областей (146 единиц).


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • уехавший
  • Bosfor35
  • Ну Ну
  • arelav_74
  • dom555
  • kolu411
 ABCD (Посетители) Сегодня, 17:01
Таких по полной надо растамаживать без всяких льгот! А то на митинге,все бедные и безработные!
 
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  • Blade Runner
  • fitter
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 mer (Посетители) Сегодня, 16:36
Юрий Спассков,
Так они и замутили этот блудняк.

Blade Runner, А последние в пирамиде как всегда лош..ры. devil
 
-1
  • kazakhstan362
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  • mer
  • Blade Runner
  • MAXISS
  • fitter
  • ABCD
  • Bosfor35
  • dom555
 уехавший (Посетители) Сегодня, 16:32
Еще кто то сомневается что это бедные люди? umnik
 
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 16:28
Юрий Спассков,
Да наверняка самыми активными были
 
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  • Bosfor35
  • zhanino
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 Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 15:53
Интересно, эти "оптовики" присутствовали в рядах митингующих?
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:20
на последние деньги же! lol
 
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 Blade Runner (Посетители) Сегодня, 14:56
В Актау тоже есть товарищи которые на поток гнали тачки из Армении. Главное кто изначально пригнал эти тачки, давно впраили их кому то со словами - Всё нормально будет, катайте не беспокойтесь.
 
 

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