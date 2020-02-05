Арабский телеканал сообщил об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Журналисты ссылаются на источник в WADA. При этом собеседник не сообщил никаких подробностей о решении агентства. Официального подтверждения WADA на данный момент не предоставило.
В декабре 2019 года WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Речь идет о крупных турнирах, в том числе об Олимпийских играх и чемпионатах мира. Глава комиссии по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что сборная России в случае выхода в финальную часть мундиаля-2022 сможет выступить на турнире только в нейтральном статусе.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) официально не согласилось с санкциями WADA. В ближайшее время в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне начнется разбирательство. До вердикта CAS решение Всемирного агентства не вступит в силу.
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