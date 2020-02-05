КНБ изъял арсенал оружия у вора в законе Серика-головы

Комитет национальной безопасности изъял арсенал оружия у вора в законе Серика Джаманаева по прозвищу Серик-голова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



"В ходе обыска изъяты два автомата Калашникова, шесть пистолетов, две гранаты РГД-5, обрез, четыре охотничьих ружья, холодное оружие (четыре кинжала) и бронежилет", - говорится в сообщении.



Кроме того, были изъяты 21,5 тысячи долларов, 6,3 миллиона тенге и предметы, подтверждающие завладение членами ОПГ имущества потерпевших.



Напомним, 3 февраля стало известно, что Серик Джаманаев задержан в Алматинской области.



"1 февраля Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел пресечена деятельность предполагаемой организованной преступной группы, возглавляемой так называемым вором в законе Сериком Джаманаевым (уголовное прозвище Серик-голова)", - говорится в официальном заявлении.



Вместе с ним были задержаны еще шестеро представителей криминальной среды. Они подозреваются в тяжких и особо тяжких преступлениях с применением насилия. Следственный суд города арестовал Джаманаева на два месяца - с 1 февраля по 1 апреля.