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"Не хочу платить за ОСМС": что грозит за отсутствие отчислений

Просмотров:267 Опубликовано: Сегодня, 08:47
"Не хочу платить за ОСМС": что грозит за отсутствие отчислений
© Sputnik
С 2020 года в Казахстане действует система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Казахстанцы начали делать отчисления.

НУР-СУЛТАН, 5 фев — Sputnik. Что будет, если не платить за соцмедстрахования, Sputnik Казахстан узнал в проектным офисе по коммуникациям ОСМС министерства здравоохранения.

Напомним, что соцмедстрахование является обязательным - от есть, платить должны все: за детей и социально уязвимое население - государство, за официально трудоустроенных граждан перечисления делает работодатель (из зарплаты работника).

Однако есть в Казахстане есть категории людей, которые должны делать отчисления по ОСМС самостоятельно - это самозанятые, индивидуальные предприниматели и другие.

Подробнее можно узнать в инфографике Sputnik Казхастан.
"Не хочу платить за ОСМС": что грозит за отсутствие отчислений


Какие штрафы предусмотрены за отсутствие перечислений по ОСМС

В соответствии со статьей 92-1 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неисполнение, либо ненадлежащее исполнение работодателем обязанностей по отчислениям и взносам за ОСМС, будь то неуплата, несвоевременная или неполная уплата, влечет за собой предупреждение. При повторном совершении данных деяний в течение года после наложения административного взыскания налагается штраф на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 20%, на субъекты среднего предпринимательства – в размере 30%, на субъекты крупного предпринимательства – в размере 50% от суммы не перечисленных отчислений.

Кроме того, за задолженность по ОСМС для индивидуальных предпринимателей и работодателей предусмотрена пеня в размере 1,25% за каждый день просрочки, включая день оплаты.

Как ИП, ГПХ, самозанятым и безработным правильно рассчитать сумму выплат

Работодатели платят за наемных работников, исходя из размера их заработной платы – в этом году 2% до уплаты пенсионных выплат и налогов. В 2023 году это будет 3%. От зарплаты самого работника удерживается еще 1%, с 2021 года - 2%.

Наёмные работники по договорам ГПХ платят за себя так же, как и работники - 1% от дохода в этом году и 2% с 2021 года.

Индивидуальные предприниматели платят за своих работников, как работодатели. За себя - 5% от 1,4 минимальной заработной платы. Учитывая, что в 2020 году 1 МЗП равен 42 500 тенге, ИП будут платить 2 975 тенге.

Самозанятые оплачивают единый совокупный платёж в размере 1 МРП для городских жителей, 0,5 МРП для села. В 2020 году 1 МРП равен 2 651 тенге. Соответственно, на селе эта сумма составит 1 326 тенге. При этом, сумма распределяется на пенсионные накопления – 30%, на медстрахование (в Фонд СМС) – 40%, в фонд социального страхования – 20%, на оплату подоходного налога – 10%.

Все остальные категории населения оплачивают взносы, как самостоятельные плательщики - 5% от 1 МЗП, то есть 2 125 от 42 500 тенге.


Источник: sputniknews.kz
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